Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh?

Được biết, hiện Công an tỉnh Bình Dương cũng đang thụ lý đơn thư của 6 cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về các hành vi "làm nhục người khác", "vu khống" và "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Tuy nhiên, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng của Công an TP HCM để phục vụ cho công tác điều tra như kể trên, không liên quan đến những vụ việc mà Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý đối với bà Nguyễn Phương Hằng.