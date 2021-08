Vi phạm phòng dịch, thách thức chốt COVID-19 và những cái kết thích đáng

Ăn nhậu giữa dịch, thách chủ tịch thị trấn: Tối 17/8, khi lực lượng liên ngành của thị trấn Ea Knốp (huyện Ea Kar, Đắk Lắk) bất ngờ kiểm tra, phát hiện 7 người đang tụ tập ăn nhậu, một người đàn ông trong nhóm lớn tiếng thách thức "không ngán" chủ tịch thị trấn. Lúc lực lượng chức năng đã giải thích cho người đàn ông hiểu và sau đó, người này đã chịu làm việc với cơ quan chức năng. Say xỉn, xưng "tao là VTV", lăng mạ công an tại chốt kiểm dịch: Ông Nguyễn Đức (38 tuổi, ở khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) có biểu hiện say xỉn, liên tục chửi bới, xưng: "tao là VTV"; "tao là tiến sĩ đây" rồi liên tục thách thức các cán bộ ở chốt kiểm dịch. Ngày 17/8, UBND xã Đặng Xá đã xử phạt ông Đức 3 triệu đồng và xem xét xử lý các hành vi khác. Người phụ nữ đánh, cắn công an tại chốt kiểm dịch: Ngày 15/8, được yêu cầu xuất trình giấy tờ và khai báo y tế, bà Phạm Thị Thùy D. (43 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) không chấp hành mà tăng ga định vượt chốt. Một chiến sĩ công an ngăn lại đã bị bà cắn tay và đánh vào mặt. Hiện, bà D. bị Công an TP Thủ Đức tạm giữ để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Người phụ nữ đánh công an vì thấy chồng bị lập biên bản: Thấy chồng bị tổ phòng, chống dịch COVID-19 lập biên bản vì ra đường khi không cần thiết, bà Trần Thị Tuyền (42 tuổi, ngụ xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) buông lời xúc phạm và đánh một công an xã. Ngày 13/8, Bà Tuyền bị Công an huyện Phú Tân bắt tạm giam Ra đường không lý do, người phụ nữ gọi chồng tới cản trở tổ chống dịch: Lê Thị Hồng Thúy (SN 1977 ở TP Vĩnh Long) ra đường trong trường hợp không cần thiết nên tổ công tác lập biên bản. Sau đó, Thuý gọi chồng Nguyễn Thanh Hùng (1984) đến, lớn tiếng chửi bới và xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Ngày 10/8, phường 4 (TP Vĩnh Long) đã xử phạt Hùng 2,5 triệu đồng và Thúy 2 triệu đồng. Thiếu niên vi không đội mũ bảo hiểm còn chửi bới, xúc phạm công an: Không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số xe, thiếu niên bị lực lượng chức năng dừng phương tiện kiểm tra không xuất trình được giấy tờ còn chửi bới, xúc phạm công an. Ngày 7/8, UBND phường Thanh Xuân Nam (Thanh Xuân, Hà Nội) đã xử phạt hành chính 2,25 triệu đồng đối với thiếu niên này về hành vi xúc phạm lực lượng chức năng. Nhậu xong vác xe thông chốt kiểm dịch, đánh công an: Sau khi nhậu xong, Nguyễn Văn Dương (SN 1991) và Nguyễn Văn Khánh (SN 1998, cùng trú tại huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) rủ nhau thông chốt kiểm dịch rồi tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Ngày 6/8, Công an huyện U Minh Thượng đã tạm giữ 2 người này để điều tra. Đôi vợ chồng gây rối đòi "thông chốt" kiểm dịch: Ngày 28/7, không xuất trình được thẻ ra vào chợ Yên Phụ, không có lý do chính đáng, một đôi vợ chồng bị lực lượng kiểm dịch ngăn lại nhưng vẫn cố tình chống đối, đòi "thông chốt" tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. UBND phường Yên Phụ đã xử phạt mỗi người là 3 triệu đồng. Nam thanh niên thách thức lực lượng chống dịch: Ngày 20/7, L.V.A (trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã lượn lờ trêu chọc, thách thức lực lượng chốt kiểm soát dịch tại quận Cẩm Lệ, tông đứt dây chắn, vừa điều khiển xe máy vừa giơ thẳng chân hướng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ. Ngày 23/7, Công an quận Cẩm Lệ đã xử phạt L.V.A. số tiền 8,25 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Người đàn ông bị phạt 5 triệu vì lên mạng xúc phạm lực lượng chống dịch. Nguồn: ANTV.

