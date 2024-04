Vì hành động đe dọa lúc nhậu, người đàn ông bị giết dã man

Cách đây gần một thập kỉ, nhắc tới địa danh thôn Nam Điện (xã Nam Dương), người ta nghĩ ngay tới một vùng đất xa xôi, hẻo lánh và khó khăn bậc nhất thuộc địa bàn huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang). Với mật độ dân cư thưa thớt, địa hình đồi núi bị chia cắt, người dân nơi đây quanh năm chỉ sống nhờ vào ruộng nương và chăn nuôi gia súc. Vì vậy cuộc sống trôi đi trong yên bình, trầm lặng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cho tới một ngày cuối tháng 9/2015, không gian tĩnh mịch đó bỗng chốc bị phá vỡ bởi một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều người còn nhớ, những ngày đó, xã Nam Dương thường xuyên xuất hiện những cơn mưa nặng hạt. Nước ở các con sông, khe suối dâng cao, chảy xiết, đường xá trơn trượt nên mọi người ít khi ra khỏi nhà. Chiều 26/9, tại con suối Mã Lâm, người dân địa phương kinh hãi khi phát hiện một phần thi thể người. Sau đó, nhiều bộ phận cơ thể tiếp tục được mọi người tìm thấy nằm rải rác dọc bờ suối. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, các phần thi thể bị tách rời đều là của một người. Quá trình rà soát địa bàn, công an nắm được thông tin về trường hợp ông Nguyễn Văn Điểm (SN 1973, người địa phương) mất tích bí ẩn từ ngày 20/9. Lập tức, mẹ của ông Điểm được cơ quan chức năng mời tới hiện trường để nhận dạng thi thể. Tại đây, từ vết sẹo ở phần chân của nạn nhân, người phụ nữ này như ngã quỵ, gào khóc khi nhận ra đó chính là con trai mình. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ông Điểm là người độc thân, sống một mình trong căn nhà nhỏ trên đồi. Nhiều giả thiết về động cơ giết người của hung thủ được cơ quan điều tra đặt ra, nhưng mọi dấu vết đều chưa thực sự rõ ràng. Với tinh thần quyết tâm cao độ, phá án trong thời gian sớm nhất nhằm xoa dịu bớt nỗi đau cho gia đình nạn nhân, cũng như trấn an dư luận, cơ quan điều tra đã không quản ngại vất vả để truy xét, chắt lọc mọi thông tin dù là nhỏ nhất. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong số những người cung cấp thông tin cho công an có Đỗ Văn Năm (SN 1948, trú cùng thôn Nam Điện). Theo lời người đàn ông này, ngày 20/9, ông ta có gặp và uống một chén rượu với ông Điểm tại một quán nhậu trên địa bàn. Sau đó, nạn nhân đi đâu, ông ta không biết. Xâu chuỗi các sự kiện, cơ quan điều tra phát hiện ra một điểm trùng hợp đầy nghi vấn giữa thông tin gia đình nạn nhân và ông Năm cung cấp. Đó chính là mốc thời gian 20/9, là ngày mà ông Điểm biến mất một cách đầy bí ẩn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tưởng chừng như vụ án lâm vào bế tắc, thì ban chuyên án bất ngờ tiếp nhận được thông tin cực kì quan trọng từ người dân cung cấp. Cụ thể vào đêm mưa 20/9, họ có nghe thấy tại nhà Đỗ Văn Năm có tiếng cãi cọ, xô xát. Từ nguồn tin này, công an lập tức triệu tập Đỗ Văn Năm để phục vụ công tác điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Năm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, ngày 20/9, sau khi gặp nhau ở quán, ông Điểm cầm chai rượu tìm tới nhà Năm. Trong lúc rượu vào lời ra, hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Khi đó, ông Điểm dọa đập bàn thờ khiến Năm bức xúc. Đỉnh điểm, Năm đã dùng búa xuống tay sát hại nạn nhân. Nhằm che giấu tội ác, kẻ sát nhân đã đựng thi thể nạn nhân vào 3 bao tải rồi chôn dưới ruộng. Tới trưa hôm sau (21/9), Năm dùng xe đạp chở thi thể ông Điểm ném xuống suối Mã Lâm phi tang. (Nơi phát hiện thi thể nạn nhân) Qua điều tra, Năm là đối tượng có nhiều tiền án và là chú rể của nạn nhân. Việc giết người, phi tang của Đỗ Văn Năm nhanh chóng bị cơ quan điều tra bóc trần, khiến dư luận thời điểm đó không khỏi bàng hoàng. Nhiều người dân địa phương không thể ngờ rằng, một lão nông với vẻ bề ngoài chậm chạp, khù khờ như Năm lại có thể ra tay giết người một cách tàn độc như vậy. Với hành vi phạm tội dã man, người đàn ông này đã phải trả giá trước pháp luật. >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

