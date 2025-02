Nếu sảy chân rơi vào hố đen, chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra?

Hố đen là vùng không gian có lực hấp dẫn cực mạnh, nén khối lượng lớn vào một diện tích nhỏ, khiến không gì, kể cả ánh sáng, có thể thoát ra. (Ảnh: Sky News) Theo NASA, chân trời sự kiện của hố đen là ranh giới mà khi vượt qua, mọi vật chất sẽ bị hút vào tâm hố đen mà không thể trở lại. (Ảnh: Space.com) Nhà vật lý thiên văn Charles Liu giải thích rằng khi tiến vào hố đen, lực hấp dẫn ở chân bạn sẽ mạnh hơn ở đầu, khiến cơ thể bị kéo giãn như sợi mì, hiện tượng gọi là "spaghettification". (Ảnh: khoahoc.tv) Nếu rơi vào một hố đen nhỏ (cỡ Trái Đất), lực thủy triều sẽ nhanh chóng xé nát bạn trước khi bạn kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra. (Ảnh: Youtube/Zack D. Films) Trong hố đen siêu lớn, như các hố đen ở trung tâm thiên hà, bạn có thể tồn tại lâu hơn và trải nghiệm hiệu ứng bẻ cong không - thời gian theo thuyết tương đối của Einstein. (Ảnh: The New Yorker) Liu cho biết khi rơi vào hố đen, bạn sẽ đạt tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, thời gian trôi chậm hơn đối với bạn nhưng bên ngoài sẽ thấy bạn chậm dần và biến mất. (Ảnh: SAND) Một khi vượt qua chân trời sự kiện, bạn sẽ không thể thoát ra, và cuối cùng bị nghiền nát thành các hạt hạ nguyên tử, hòa vào hố đen vĩnh viễn. (Ảnh: Youtube/Zack D. Films) Dù có nhiều giả thuyết về điều xảy ra bên trong hố đen, các nhà khoa học vẫn chưa thể quan sát trực tiếp, khiến nó trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ. (Ảnh: The Atlantic) Mời quý độc giả xem thêm video: Hành trình của báu vật trời ban Black Beauty đến Trái đất.

