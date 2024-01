Vết nứt lớn có nguy cơ ảnh hưởng công trình 95 tỷ, Quảng Nam chỉ đạo nóng

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng dự án Kè sông Trường, huyện Bắc Trà My.

Trước đó, nhận được thông tin từ địa phương về có hiện tượng vết nứt trên đỉnh đồi tại Trạm Khí tượng Trà My có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến công trình Kè sông Trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở NN&PTNT, đơn vị tư vấn, địa phương tổ chức đi kiểm tra hiện trường, đánh giá nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý.

Theo đó, ghi nhận vị trí vết nứt trên đỉnh đồi Trạm Khí tượng Trà My, nằm ngoài phạm vi công trình kè sông Trường khoảng 40m. Tổng chiều dài vết nứt khoảng 100m, phần lộ trên mặt bằng Trạm Khí tượng Trà My khoảng 50m, chiều rộng vết nứt khoảng 15cm, sâu khoảng 2m; có nguy cơ sạt lở làm ảnh hưởng đến an toàn, ổn định của công trình Kè sông Trường và cơ sở hạ tầng của Trạm Khí tượng Trà My.

Vết nứt lớn trên đỉnh đồi Trạm Khí tượng Trà My, nằm ngoài phạm vi công trình Kè sông Trường khoảng 40m.

Được biết, dự án kè sông Trường có tổng mức đầu tư gần 95 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. Dự án được triển khai với mục tiêu đầu tư xây dựng các đoạn tuyến kè chống xói lở bờ sông Trường (Bắc Trà My), bảo vệ an toàn tính mạng, nhà cửa, tài sản của dân cư, cơ sở hạ tầng khu vực, góp phần ổn định đời sống của nhân dân khu vực và cảnh quan môi trường, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quy mô đầu tư của dự án gồm: xây dựng mới các đoạn tuyến kè với chiều dài khoảng 1.484m và sửa chữa, nâng cấp tuyến kè cũ với chiều dài 873m.

Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra tại khu vực có nguy cơ sạt lở ở thị trấn Trà My và đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kè sông Trường (huyện Bắc Trà My) của các sở ngành liên quan, ngày 15/1, UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND huyện Bắc Trà My tiếp tục thực hiện các biện pháp cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở (vị trí vết nứt trên đỉnh đồi tại Trạm Khí tượng Trà My) để người dân chủ động phòng tránh.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi tình hình thiên tai, diễn biến sạt lở để chủ động thực hiện phương án sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn, chủ động phương án di dời, bố trí, sắp xếp các hộ gia đình có nguy cơ chịu ảnh hưởng tại khu vực này.

Trước mắt, huyện Bắc Trà My vận động di dời 1 hộ gồm 2 khẩu, là hộ bà P.T.H. ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Vết nứt trên đỉnh đồi tại Trạm Khí tượng Trà My có nguy cơ sạt lở làm ảnh hưởng đến an toàn, ổn định của công trình Kè sông Trường.

UBND huyện Bắc Trà My có trách nhiệm rà soát, kiểm tra quy hoạch xây dựng của huyện, trong đó có tuyến đường vòng quanh khu đồi Trạm khí tượng Trà My để phối hợp với các Sở: Xây dựng, NN& PTNT trong việc kết nối đoạn kè với quy hoạch chi tiết khu vực nêu trên nhằm đảm an toàn cho công trình Kè sông Trường, trạm khí tượng và các cụm dân cư tại khu vực.

"UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh sử dụng nguồn dự phòng của dự án Kè sông Trường, huyện Bắc Trà My, chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để tổ chức khảo sát, đánh giá tình trạng, mức độ, nguyên nhân sạt lở khu vực đỉnh đồi tại Trạm Khí tượng Trà My. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp, phương án xử lý, dự toán nhằm đảm bảo an toàn công trình Kè sông Trường và khu vực lân cận. Sau đó, gửi Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết.

