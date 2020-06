Vận chuyển hàng nghìn viên ma túy để đổi lấy 3 triệu đồng

Cụ thể, vào hồi 20h ngày 9/6, tại bản Huổi Lẹ, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Công an huyện Sốp Cộp đã phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh,Công an xã Mường Và, Mường Lạn, Đồn Biên phòng Mường Lạn phá thành công chuyên án ma túy, bắt 1 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Sộng Sáy Vạ.

Đối tượng bị bắt là Sộng Sáy Vạ (SN 1960, trú tại bản Pú Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp). Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 30 túi nilon chứa 5646 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Bước đầu, đối tượng Sộng Sáy Vạ khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ tên và địa chỉ từ bản Pú Hao đến bản Cống, xã Mường Lạn thì được trả 3 triệu đồng tiền công. Trên đương vận chuyển thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc vận chuyển trái phép chất ma túy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.