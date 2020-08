Vác gạch đánh CA ở Đà Nẵng giữa giãn cách xã hội: Tội “chồng” tội?

Xây dựng không phép, vác gạch đá tấn công công an



Mới đây, trao đổi với báo chí, đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã chỉ đạo Công an quận Liên Chiểu điều tra, xử lý vụ việc nhóm người tấn công lực lượng quy tắc đô thị và Công an làm nhiệm vụ vào sáng 4/8 tại tổ 4, phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu).

Theo đó, gia đình ông Nguyễn Văn Hướng (SN 1959) thực hiện việc xây dựng công trình không phép tại tổ 4, phường Hòa Hiệp Nam. Lực lượng chức năng kiểm tra và lập biên bản đình chỉ thi công công trình, đồng thời yêu cầu chủ công trình tự giác tháo dỡ.

Chiều 4/8, các lực lượng chức năng của phường Hòa Hiệp Nam quay trở lại hiện trường để vận động tự tháo dỡ công trình vi phạm nhưng gia đình ông Hướng không chấp hành.

Khi lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm, hai vợ chồng ông Hướng, con trai và 3 thanh niên làm thợ hồ có hành vi chửi bới, chống đối, đánh, ném gạch đá vào lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Hành vi chống đối của những người trong gia đình ông Hướng khiến 3 cán bộ, chiến sĩ Công an phường và một số cán bộ quy tắc phường Hòa Hiệp Nam bị thương.

Ngay sau đó, Công an phường Hòa Hiệp Nam tăng cường lực lượng đến khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở để xử lý.

UBND phường Hòa Hiệp Nam xác định, gia đình ông Hướng đã có hành vi vi phạm như: xây dựng công trình không phép; xây dựng vi phạm đường dây thông tin tín hiệu đường sắt; tái phạm lần 2; vi phạm về việc dừng triển khai thi công tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn quận Liên Chiểu để chống dịch COVID-19; có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

Tội “chồng” tội

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư Tp Hà Nội cho rằng, Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ hành vi của các bên liên quan để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Luật sư Cường cho rằng, đối với nhóm người xây dựng và chủ đầu tư công trình sẽ xem xét về hành vi vi phạm trật tự xây dựng nếu có. Nếu có trường hợp xây dựng trái phép, không có giấy phép thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính về xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Việc xử lý vi phạm về trật tự xây dựng phải phù hợp với quy định của pháp luật: lập biên bản vi phạm, ra quyết định đình chỉ thi công công trình, quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ công trình, nếu không chấp hành thì ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ.

Việc ban hành các quyết định hành chính phải thực hiện theo đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục luật định. Nếu cơ quan có thẩm quyền mà xử lý vi phạm hành chính không đúng thẩm quyền, không đúng trình tự thủ tục hoặc sai về nội dung, thiếu căn cứ, người dân có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp có hành vi xây dựng trái phép, sai phép hoặc xây dựng không có giấy phép vi phạm trật tự xây dựng nhưng lực lượng chức năng đến thực hiện việc tháo dỡ công trình, ngăn cản việc xây dựng không đúng quy định pháp luật dẫn đến hai bên xô xát thì người thi hành nhiệm vụ sẽ bị xem xét kỷ luật, thậm chí phải bồi thường thiệt hại cho gia đình có công trình xây dựng này.

Bởi vậy, vấn đề này cơ quan chức năng sẽ làm rõ bên nào đúng, bên nào sai, đúng đến đâu, sai đến đâu để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp những người đến công trình xây dựng này là những người thi hành công vụ, được giao, phân công nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ công thì tổ chức, cá nhân phải có nghĩa vụ chấp hành. Trường hợp thực hiện nhiệm vụ công không đúng pháp luật thì vẫn phải chấp hành nhưng được quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện, người thực hiện nhiệm vụ không đúng pháp luật phải bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi chống đối, cản trở người thi hành công vụ.

Bởi vậy trong vụ việc này, nếu có căn cứ cho thấy những người thuộc cơ quan nhà nước đến đây để thực hiện nhiệm vụ công mà những người xây dựng công trình này, chủ đầu tư không chấp hành lại còn chống trả, tấn công lại lực lượng chức năng thì đây là hành vi chống người thi hành công vụ, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp hành vi xây dựng, tập trung đông người vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh thì hành vi này cũng sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

“Vấn đề này bên nào đúng, bên nào sai, trách nhiệm pháp lý đến đâu thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi, nhận thức, hậu quả và các căn cứ pháp lý về xây dựng, đất đai, nhà ở, xử lý vi phạm hành chính và các vấn đề khác để có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật” – luật sư Cường cho hay.

