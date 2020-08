Bắt Phú Lê, “phát súng” đầu tiên của tân GĐ CA Hà Nội "bắn vào thành trì" giang hồ mạng

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai đã bắt Phú Lê (tức Lê Văn Phú, SN 1980, trú tại Yên Bái) cùng vợ và Lã Thúy Kiều để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.



Phú Lê và Lã Thúy Kiều bị bắt do tình nghi có liên quan đến vụ hành hung người khác.

Trong một diễn biến liên quan, trước đó, chị Trần Thị Đào (SN 1990), mệnh danh là "hotgirl xăm trổ" Đào Chi Lê đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng "tố" cáo việc chị cùng gia đình bị vợ chồng Phú Lê đe dọa, thậm chí cho đàn em đến tận nhà để đánh mẹ cùng người thân để dằn mặt.

Giang hồ mạng Phú Lê.

Vụ bắt giữ vợ chồng Phú Lê diễn ra sau ít ngày thiếu tướng Nguyễn Hải Trung lên giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Việc Hà Nội có tân Giám đốc công an được nhân dân kỳ vọng sẽ nối tiếp tiếng vang của các tỉnh như Đồng Nai, Thái Bình... khi liên tiếp có những vụ triệt phá các đường dây tội phạm, ổ nhóm giang hồ sừng sỏ, tiếng tăm.

Hơn nữa, Hà Nội là thủ đô, là trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước nên việc người dân kỳ vọng nhiều ở tân Giám đốc công an là điều dễ hiểu. Đặc biệt, trong bối cảnh thời gian qua hoạt động cầm đồ, đòi nợ thuê nở rộ ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành. Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, hiện tượng giang hồ mạng cũng nổi lên thành trào lưu xấu, gây ảnh hưởng đến đời sống, tư tưởng, lối sống của một bộ phận không nhỏ thanh niên, giới trẻ hiện nay.

Trong số những giang hồ mạng đình đám, khu vực Hà Nội nói riêng và phía Bắc nói chung tập trung khá đông các giang hồ khuếc trương thanh thế, tạo sự ảnh hưởng bằng mạng xã hội. Phú Lê cũng là 1 trong số đó.

Vụ việc công an Hà Nội bắt Phú Lê, dư luận cho rằng đây là "phát súng" đầu tiên của tân Giám đốc Công an TP Hà Nội 'bắn vào thành trì" giang hồ mạng đang hết sức nhức nhối và tiếp đến là các tổ chức, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn.

Ngay thời điểm nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an TP Hà Nội, thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã xác định “vinh dự càng cao trách nhiệm càng lớn" đồng thời khẳng định, ở cương vị mới sẽ tích cực, chủ động cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP tham mưu với Bộ trưởng Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP các chủ trương, biện pháp, chương trình, phương án, kế hoạch công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, sẽ giữ vững nguyên tắc, củng cố, duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và trong toàn lực lượng Công an Thành phố, đồng sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, gian khổ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Đồng thời, bày tỏ mong muốn ở tất cả các cán bộ sự đoàn kết, thống nhất một lòng, làm việc vì lương tâm, trách nhiệm, danh dự, tất cả vì sự nghiệp an ninh trật tự của Thủ đô, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân; tiếp tục lập được những chiến công, xứng đáng với truyền thống.

Người dân thủ đô đặt nhiều niềm tin vào thiếu tướng Nguyễn Hải Trung trong việc chỉ đạo tấn công trấn áp tội phạm. Bởi thời gian qua, công tác nhân sự ngành Công an liên tục phát huy hiệu quả khi các địa phương có tân Giám đốc Công an.

Có thể kể đến như khi tỉnh Thái Bình có tân Giám đốc Công an tỉnh - đại tá Nguyễn Thanh Trường lập tức chỉ đạo triệt phá băng nhóm tội phạm Đường Nhuệ, khởi tố vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng bọn nhiều tội danh.

Đến nay, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 3 vụ án, 13 bị can; phục hồi 1 vụ, 1 bị can; chuyển đề nghị truy tố 2 vụ, 7 bị can liên quan đến băng nhóm tội phạm Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ).

Tại Đồng Nai, ngay khi đại tá Vũ Hồng Văn đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh này, nhiều băng đảng, tụ điểm tội phạm khét tiếng ở Đồng Nai đã bị trấn áp, triệt phá.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung. Ảnh: Lam Thanh

Trở lại với câu chuyện Phú Lê tên thật là Lê Văn Phú (quê Yên Bái), được biết đến với vẻ bề ngoài khá bặm trợn, đầu trọc lóc, cơ thể phủ kín những hình xăm, thường xuyên livestream trên mạng xã hội và Youtube.

Đồng thời, đối tượng này cũng nổi tiếng trên mạng xã hội với bộ phim ca nhạc mang màu sắc bạo lực, xã hội đen như "Đời là thế thôi" và vai chính bộ phim "Chạm mặt giang hồ" trên kênh Youtube.

Thậm chí, trong giới giang hồ mạng, nhiều người cũng tung hê Phú Lê lên hàng đại ca của Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng, Dương Minh Tuyền, Quang Rambo...

Tuy nhiên, với bản tính của một giang hồ mạng, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội, để giữ danh hão, thể diện giang hồ mạng, vợ chồng Phú Lê công khai livestream huy động khoảng 50 giang hồ mạng đến tận nhà tìm Đào Chi Lê để "xử đẹp" vì 2 bên có mâu thuẫn và lên mạng xã hội chửi bới nhau.

Ngoài việc bị tố hành hung người khác, vợ chồng Phú Lê từng được biết đến với vai trò chủ của 1 số doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm không phép từng bị cơ quan chức năng xử phạt, báo chí phản ánh... ngoài ra, cơ quan công an cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra các hoạt động vi phạm pháp luật khác của vợ chồng này.

Dư luận kỳ vọng, không chỉ vụ việc vợ chồng Phú Lê, trong thời gian tới, với cương vị là Giám đốc Công an TP Hà Nội, thiếu tướng Nguyễn Hải Trung sẽ chỉ đạo lực lượng công an thủ đô tiếp tục tấn công vào các băng nhóm tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống yên bình cho người dân thủ đô.

