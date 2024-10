Uống rượu say, chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng

Ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Sầm Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Cao Văn Tuấn (SN 2002 ở phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn) về hành vi chống người thi hành công vụ…

Đối tượng Cao Văn Tuấn tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào tối 19/10, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự ATGT trên tuyến đường Lê Lợi thuộc tổ dân phố Thành Ngọc, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phát hiện Cao Văn Tuấn điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36N1-16721 chở theo Trần Thị N. (cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm).

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh và dừng phương tiện để kiểm tra, lúc này do đã uống rượu nên Cao Văn Tuấn không chấp hành việc kiểm tra, có hành vi xô đẩy, giằng co, đồng thời liên tục chửi bới, lăng mạ xúc phạm lực lượng chức năng. Tổ công tác đã tiến hành khống chế đưa Cao Văn Tuấn về trụ sở Công an để làm rõ hành vi vi phạm. Qua kiểm tra nồng độ cồn, thời điểm này Cao Văn Tuấn có nồng độ cồn ở mức 0,500 miligam/1 lít khí thở.

Căn cứ hành vi, tính chất vi phạm của Cao Văn Tuấn, Công an TP Sầm Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thông qua vụ việc trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tuyệt đối không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích trước, trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đồng thời hợp tác, chấp hành nghiêm hiệu lệnh và tuyệt đối không có hành vi cản trở, chống đối lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ. Mọi hành vi cản trở, chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.