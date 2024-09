Tuyên Quang: Bắt tạm giam kẻ tông gãy cổ chân thiếu tá công an

Ngày 15/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sơn Dương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cù Thành Luân (SN 2002, trú tại thôn Trầm, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương) về hành vi chống người thi hành công vụ, quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Cù Thành Luân tại cơ quan Công an.

Trước đó, 20h40 ngày 31/8, tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông Công an huyện Sơn Dương đang thực hiện nhiệm vụ tại Tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương thì phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 22S1-455.xx do Cù Thành Luân điều khiển có dấu hiệu vi phạm điều khiển xe đi tốc độ cao, lạng lách, không có gương chiếu hậu bên trái.

Lúc này, thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an huyện Sơn Dương) ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, Cù Thành Luân không chấp hành mà đâm thẳng xe vào người thiếu tá Hùng và tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Vụ đâm xe khiến thiếu tá Hùng bị gãy cổ chân, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an huyện Sơn Dương khẩn trương huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm, xác minh đối tượng. Tuy vậy, vụ việc xảy ra khi trời tối, đối tượng di chuyển với tốc độ cao, lạng lách tránh các camera an ninh, gây nhiều khó khăn cho quá trình truy tìm.

Sau đó, Công an huyện Sơn Dương đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 11/9 Cơ quan CSĐT đã truy tìm được Cù Thành Luân khi đối tượng đang lẩn trốn ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tại cơ quan Công an, Cù Thành Luân đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Dương tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.