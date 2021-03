Tướng Tô Ân Xô: Khen thưởng việc phá vụ án Trịnh Xuân Thanh là bình thường

Trả lời tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/3 về việc khen thưởng cho các cán bộ thuộc Bộ Công an trong vụ án Trịnh Xuân Thanh, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Trịnh Xuân Thanh là mắt xích quan trọng trong vụ án Cố ý làm trái quy định Nhà nước trong quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.



Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi và được dư luận hết sức quan tâm.

Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 15/9/2016, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, ngày 9/9/2016 ra tiếp quyết định khởi tố bổ sung đối với 22 bị can về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô. Quá trình điều tra cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị can.

Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án thu hồi số tiền là hơn 7,3 tỷ đồng, kê biên rất nhiều tài sản gồm bất động sản, ôtô, phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng, cổ phiếu liên quan đến các bị can...

Theo tướng Xô, vụ án đã khởi tố điều tra, xét xử đúng pháp luật, thu hồi tài sản của các bị can gây thất thoát, chiếm đoạt để nộp vào ngân sách, đáp ứng yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng đề ra. Đến nay, vụ án đã được xét xử qua hai cấp và bản án đã có hiệu lực của pháp luật. Trịnh Xuân Thanh bị tuyên chung thân. Có được thành tích trên là công sức của nhiều cơ quan chức năng tham gia quá trình tố tụng như Công an, Viện kiểm sát, tòa án và các cơ quan giám định tài sản.

Cũng theo ông Xô, sau khi xét xử các cơ quan trên đều có họp và tiến hành khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong quá trình giải quyết vụ án. Đây là điều hết sức bình thường.

Tuy nhiên, theo Tướng Xô, vừa qua qua một số hình ảnh không rõ nguồn gốc xuất xứ; một số cá nhân, tổ chức, các thế lực chống đối thêu dệt, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh chung của lực lượng công an, làm cho người dân hiểu nhầm.

"Việc khen thưởng cho các cá nhân tham gia đại án đó là bình thường”, ông Xô nói.

