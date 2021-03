Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2021

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2021, Chính phủ sẽ nghe, thảo luận về các nội dung: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và tình hình triển khai kế hoạch năm 2021; kết quả thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2020 giữa các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, về việc tiếp tục sử dụng số vốn còn lại chưa giải ngân và chưa phân bổ để thực hiện các dự án đầu tư cơ quan đại diện ở nước ngoài trong giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2021.

Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết tháng 2/2021.

Mặc dù trong tháng có kỳ nghỉ Tết kéo dài và dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên tình hình kinh tế - xã hội cũng có bước chuyển biến tích cực. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 2 tháng đầu năm 2021 giảm 0,15% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 0,64%. Tuy nhiên, CPI tháng 2/2021 tăng 1,5% so với tháng trước, đây là mức cao nhất của chỉ số giá tháng Hai trong 8 năm gần đây và tăng 1,56% so với tháng 12/2020.