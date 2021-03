Những "người hùng" cứu người trong tình huống “ngàn cân treo sợi tóc“

Người hùng "phi thân" đỡ bé gái rơi từ tầng 12 chung cư: Chiều 28/2, khi đang ngồi trong ô tô đợi chuyển hàng cho khách, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (Đông Anh, Hà Nội) chợt nghe thấy tiếng la hết thất thanh, kêu cứu của nhiều người dân xung quanh. Vội vã ra ngoài, anh nhìn thấy một bé gái đang vắt vẻo trên ban công tầng 12, tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng. Không kịp suy nghĩ, anh Mạnh bèn lao nhanh qua hàng rào, trèo lên mái tôn phía dưới căn chung cư để đỡ cháu bé. Cả hai may mắn rơi xuống mái tôn và chỉ bị thương nhẹ. Người hùng liều mình cứu 3 học sinh đuối nước: Thời điểm Trần Văn Tròn (Điện Bàn, Quảng Nam) đi dạo biển, anh chợt thấy 4 em học sinh đang nô đùa theo một tấm mút trắng, trôi ra xa bờ lúc nào không hay. Là người có kinh nghiệm, anh Tròn liếc mắt cũng biết nơi các em nô đùa là vùng nước xoáy sâu rất nguy hiểm. Định bụng chạy ra nhắc nhở các em nhưng chưa kịp đến nơi đã thấy bốn em vùng vẫy kêu cứu. Không chần chừ, Tròn lao ngay ra cùng nước xoáy để cứu các em. Kết quả 3 em học sinh đươc đưa lên bờ an toàn, còn một em do sóng quá lớn, Tròn bị dội dược vào bờ, không kịp ứng cứu. Nhân viên nhà hàng mất tích vì cứu người đuối nước: Ngày 20/2, một nhóm 9 em học sinh lớp 10 đã đến bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng chơi đùa. Trong lúc mải nghịch, một em đã bị sóng cuốn trôi. Khi nghe thấy tiếng kêu cứu, anh Phó (43 tuổi, nhân viên nhà hàng) đã lao xuống biển để đưa em học sinh vào bờ. Tuy nhiên, do sóng quá lớn, cả hai người đều bị cuốn trôi và mất tích. Hai ngày sau, thi thể của anh Phó đã được tìm thấy. Tài xế liều mình nhảy sông cứu cô gái trẻ cả 2 tử vong: Chiều 20/9/2020, trong lúc chị Dương Thị Th. (SN 1997, trú tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, Bắc Giang) điều khiển xe máy chạy trên cầu Cẩm Lý (huyện Lục Nam) thì bất ngờ mất lái lao rồi vào lan can cầu, người bị ngã xuống sông. Phát hiện sự việc, anh Giáp Văn T. (SN 1998, trú tại xã Tam Dị, huyện Lục Nam) tài xế xe tải đang lưu thông cùng chiều đã dũng cảm lao mình xuống sông nhằm cứu cô gái trẻ. Trong quá trình đưa cô gái vào bờ, do nước sông chảy xiết nên cả 2 đã bị cuốn mất tích. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể. Nam sinh viên Lào liều mình cứu người rơi sông: Ngày 1/5, Vongyasone Miny (SN 1998, Quốc tịch Lào), sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Hà Tĩnh cùng bạn đi chơi. Khi Vongyasone Miny đi tới cầu Thạch Đồng bắc qua sông Rào Cái (nối xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh và xã Thạch Tượng, huyện Thạch Hà) nhìn thấy 1 người đàn ông đi bộ trên cầu bị rơi xuống sông. Sinh viên này đã nhảy xuống sông cứu người, dùng tay nắm chặt áo không để người này chìm xuống nước. Do nước chảy xiết, người đàn ông lại vùng vẫy, nên nam thanh niên gặp rất nhiều khó khăn mới giữ được người này trên mặt nước để kéo vào bờ. Gần 20 phút căng mình giữ người đàn ông tự tử khiến nam thanh niên bắt đầu đuối sức. Lúc này có một chiếc thuyền của người dân đi qua đã trợ giúp nam thanh niên đưa người nhảy cầu vào bờ an toàn. >>> Xem thêm video: Chàng trai cứu em bé rơi từ tầng 12: "Đừng gọi em là anh hùng"

