Tự đập đầu vào tủ kính khi làm việc với công an rồi livestream

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đã quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hồng Tân (sinh năm 2000) và Lê Ngọc Trọng (sinh năm 1999), cùng trú phường Bình Tân, thị xã La Gi, về tội Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, vào ngày 3/2/2022 (tức mùng 3 Tết) tại số nhà 50, đường Lý Thường Kiệt, khu phố 1, phường Tân An, thị xã La Gi đã xảy ra một vụ đánh chém nhau, gây thương tích. Tại thời điểm này, các anh Nguyễn Hoàng Kim Phát, Nguyễn Hoàng Thiên Lộc và Nguyễn Hiền Thành Tín đang ngồi nhậu trong nhà thì bị một nhóm khoảng hơn 10 người (trong đó có Tân và Trọng) bịt kín mặt đi trên 2 xe ô tô và 3 xe máy cầm hung khí (rựa, mã tấu, gậy bóng chày...) lao vào đánh chém. Gây án xong, nhóm đối tượng này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Lực lượng công an đưa đối tượng về nơi giam giữ.

Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” để tiến hành điều tra làm rõ theo quy định pháp luật. Tháng 9/2022, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi ra quyết định khởi tố bị can để điều tra đối với 4 đối tượng khác liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, vào ngày 4/3, Cơ quan Công an thị xã La Gi đã thông báo triệu tập và làm việc với đối tượng Nguyễn Hồng Tân tại Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận. Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, Tân đã tự đập đầu vào tủ kính đựng hồ sơ trong phòng làm việc gây thương tích ở vùng đầu, gây áp lực với cơ quan cảnh sát điều tra.

Khi đang được cán bộ công an sơ cứu thì Tân bất ngờ bỏ chạy ra trước cổng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh. Một số người thân của Tân đang tập trung tại đây đã livestream trực tiếp trên mạng xã hội Facebook vu khống cán bộ công an đánh Tân gây thương tích.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can 4 đối tượng, trong đó có vợ và nhiều người thân của Tân về hành vi Gây rối trật tự công cộng.