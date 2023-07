Từ 15/8, không nộp phạt vi phạm giao thông, không được đăng ký xe

Bộ Công an đã ban hành Thông tư 24/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới với những quy định mới đáng chú ý. Trong đó, khoản 15 Điều 3 Thông tư 24/2023, Bộ Công an quy định tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự, an toàn giao thông mà không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì chưa được giải quyết đăng ký xe.

Như vậy, nếu không nộp phạt giao thông, người vi phạm sẽ không được giải quyết thủ tục đăng ký xe khác. Chủ xe buộc phải nộp phạt vi phạm giao thông trước, sau đó mới được đăng ký xe theo quy định.

Thông tư 24/2023 cũng quy định về thủ tục đăng ký xe thực hiện như sau:

Bước 1: Chủ xe đăng nhập cổng dịch vụ công để kê khai đăng ký xe.

Sau khi kê khai thành công, chủ xe nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, lịch hẹn giải quyết hồ sơ để làm thủ tục đăng ký xe; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký xe theo quy định.

Trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công thì chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Bước 2: Đưa xe đến cơ quan đăng ký xe và nộp giấy tờ xe, giấy tờ của chủ xe.

Bước 3: Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì được cấp biển số:

Bước 4: Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe (có thể yêu cầu nhận trả kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính công ích).

Bước 5: Nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

Thông tư 24/2023 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.