Từ 1/10, người dân TP HCM ra ngoài không cần giấy đi đường

Sáng nay (30/9, TP HCM tổ chức họp báo công bố chỉ thị của UBND TP về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, PGĐ Công an TP HCM

Tại buổi họp báo, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP HCM cho biết lực lượng Công an TP HCM vẫn duy trì 12 chốt chính và 39 chốt phụ ở các quận huyện giáp ranh với các tỉnh để kiểm soát việc ra vào TP sau ngày 30/9.

Ông Quang cho biết thêm: "Từ ngày 1/10 việc kiểm soát lưu thông sẽ không sử dụng giấy đi đường nữa để tạo điều kiện cho người dân đủ điều kiện lưu thông. Vì vậy, trước khi lưu thông trên đường, người dân phải khai báo qua các app theo quy định của TP. Ngoài ra, người dân cũng có thể xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm ít nhất một mũi vắc xin hoặc giấy F0 đã khỏi bệnh (không quá 180 ngày)".

Lãnh đạo công an TP HCM khẳng định, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong tình hình mới, lực lượng công an sẽ tăng cường kiểm soát đột xuất trên đường ngẫu nhiên 24/24.

