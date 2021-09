Nhân viên ngân hàng, tín dụng tạm thời sử dụng giấy đi đường đã cấp

Tối ngày (5/9), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội) cũng đã có văn bản thông báo tới toàn bộ ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố về việc sử dụng giấy đi đường.

Hiện nay Công an TP Hà Nội chưa thống nhất được việc cấp giấy đi đường cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.



Theo đó, do đến 18 giờ 30 ngày 5/9, Công an Thành phố Hà Nội vẫn chưa thống nhất phương án cấp giấy đi đường cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh nước ngoài có trụ sở tại Vùng 1. Do đó, Ngân hàng Nhà nước (Chi nhánh Hà Nội) đã có văn bản gửi Công an Thành phố đề nghị chấp thuận cho nhân viên, người lao động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã được cấp trước đây cho đến khi hoàn thành việc cấp giấy theo quy định mới.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cũng cho biết, biện pháp cấp giấy đi đường là vấn đề mới, việc khó, chưa từng có tiền lệ, giúp giảm lượng người ra đường.

Theo Chủ tịch Chu Ngọc Anh, để chuẩn bị cho công tác cấp giấy đi đường theo quy trình mới và tạo điều kiện cho người dân, trong 2 ngày 6 và 7/9, các lực lượng chức năng của thành phố chỉ kiểm tra nhắc nhở, xử phạt đối với những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.