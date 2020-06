Trưởng phòng Sở Nội vụ Thanh Hóa bị bắt vì tổ chức đánh bạc tại nhà

Liên quan vụ Trưởng phòng Sở Nội vụ Thanh Hóa bị bắt vì đánh bạc tại nhà, trưa ngày 1/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào khoảng 12h ngày 31/5/2020, tại nhà ông Bùi Quốc Toàn (SN 1960 ở số nhà F27, khu 1, khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa), Công an thành phố Thanh Hóa bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “đánh phỏm”, thu giữ trên chiếu gần 55 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan…

4 đối tượng bị bắt quả tang gồm Bùi Quốc Toàn (chủ nhà); Đàm Anh Tuấn, sinh năm 1971 ở phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn; Vũ Văn Khánh, sinh năm 1972 ở phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa và Trần Đức Thịnh, sinh năm 1981 ở phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận rủ nhau đến nhà ông Bùi Quốc Toàn để đánh "phỏm", đến 12 giờ cùng ngày thì bị Công an thành phố Thanh Hóa bắt quả tang.

Đáng chú ý, Bùi Quốc Toàn là Trưởng phòng Quản lý Công chức, viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, đại diện Sở Nội vụ Thanh Hóa xác nhận có việc một cán bộ của Sở bị công an bắt giữ nhưng chưa rõ lý do. Theo đại diện này người đang bị Công an tạm giữ là ông Bùi Quốc Toàn (SN 1960; ngụ khu 1, Khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa).