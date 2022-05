Trường Đại học An Ninh nhân dân, Báo Tri thức và Cuộc sống tổ chức chương trình nghệ thuật “Tháng Năm nhớ Bác”

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Trường Đại học An ninh nhân dân và 500 học viên các khóa tham dự. Về phía Báo Tri thức và Cuộc sống, nhà báo Bùi Hương – P. Trưởng VPĐD- Phụ trách VPĐD Báo Tri thức và Cuộc sống tại TPHCM tham dự.

Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên Nhà trưởng và các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật "Tháng Năm nhớ Bác".

Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân chia sẻ: “Hôm nay Trường Đại học An ninh nhân dân phối hợp cùng Báo Tri thức và Cuộc sống long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật “Tháng Năm nhớ Bác”. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện lòng thành kính của cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên Trường Đại học An ninh nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu. Đồng thời chương trình cũng hướng đến việc giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường".

Nhà báo Bùi Hương (áo dài xanh) trao biểu trưng tặng quỹ khuyến học Trường Đại học An ninh nhân dân 20.000.000 đồng cho Đại tá, TS. Phạm Duy Hoàng, Phó hiệu trưởng Nhà trường.

Nhà báo Bùi Hương cho biết: “Chương trình nghệ thuật “Tháng Năm nhớ Bác” là hoạt động sinh hoạt chính trị quan trọng đối với Nhà trường nói riêng và tất cả những người Đảng viên cũng như người dân Việt Nam nói chung khi nhắc đến Bác Hồ kính yêu. Chương trình cũng làm gắn kết mối quan hệ giữa Nhà trường và Báo Tri thức & Cuộc sống trong thời kỳ chuyển đổi số như hiện nay.”

Ngoài việc phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật và để động viên các học viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện, VPĐD báo Tri thức và Cuộc sống đã trao tặng quỹ khuyến học của Nhà trường 20 triệu đồng.

Cũng gần đến ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6), VPĐD Báo Tri thức và Cuộc sống tại TP HCM cũng đã gửi tặng đến con em cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong Nhà trường 300 thùng sữa Yogu tổ yến để các cháu có một ngày Tết thiếu nhi vui tươi và đầm ấm.

Tặng quà con em cán bộ, giảng viên và nhân viên của trường.

Thầy Lê Hoàng Ngân – Phó hiệu trưởng Nhà trường đã tiếp nhận và gửi lời cảm ơn đến Ban biên tập và VPĐD Báo Tri thức và Cuộc sống tại TP HCM đã đồng hành cùng Nhà trường tổ chức thành công Chương trình nghệ thuật “tháng Năm nhớ Bác”.

“Mong rằng, sau sự kiện này hai đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp để tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện có ý nghĩa thiết thực”, thầy Lê Hoàng Ngân chia sẻ.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường, Thiếu tướng - PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Tri thức và Cuộc sống cùng Đoàn nghệ thuật Phương Việt đã đồng hành, hỗ trợ Nhà trường bằng những món quà vật chất và tinh thần hết sức trân trọng trong những ngày tháng 5 ý nghĩa này.

Nhà báo Bùi Hương đã gửi lời cảm ơn nhãn hàng sữa Yogu - Công ty TNHH Nestle Việt Nam đã đồng hành trong các hoạt động cộng đồng của Báo Tri thức và Cuộc sống.

