Trưởng Công an phường Bãi Cháy bị cách chức, điều chuyển về bộ phận nào?

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã ký quyết định cách chức, điều chuyển công tác đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam - Trưởng Công an phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) do liên quan việc lái xe sử dụng rượu bia và có hành vi không chuẩn mực với người dân.

Trưởng Công an phường Bãi Cháy Nguyễn Thành Nam rượu say chửi đánh dân.

Cụ thể, ông Nguyễn Thành Nam được điều chuyển công tác tại bộ phận trực ban, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hạ Long. Ông Nguyễn Thành Nam là người điều khiển ô tô khi đã uống rượu, đi sai làn đường, dẫn đến va chạm giao thông và có hành vi ứng xử thiếu văn hóa và chuẩn mực đạo đức, đe dọa người khác tại nơi công cộng vào ngày 17/5/2023.

Do những vi phạm trên, ngày 22/5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thành Nam. Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long, những hành vi trên của Trung tá Nguyễn Thành Nam đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền, đơn vị nơi mình sinh hoạt và công tác; làm xấu hình ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân và làm mất uy tín của cá nhân mình.

Sự việc được biết đến, ngày 17/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 1 phút 27 giây, ghi lại hình ảnh 2 chiếc xe ô tô đối đầu nhau, nghi là va chạm giao thông. Clip có cảnh 2 người đàn ông đang xảy ra cãi vã. Nội dung đoạn clip thể hiện, một người mặc quần dài, áo trắng, chân bước loạng choạng, giọng nói như say rượu vừa chửi bới, đe dọa rồi lao vào đấm nhưng người kia né được. Người này xưng là Trưởng Công an phường Bãi Cháy.

Sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và xác định, sự việc xảy ra lúc 21h30 cùng ngày, tại đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Ô tô BKS: 14A - 707.87 và ô tô BKS: 14A - 506.98 (do Trung tá Nguyễn Thành Nam cầm lái), xảy ra va chạm. Vụ va chạm khiến 2 ô tô bị hư hỏng nhẹ.