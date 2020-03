Trung uý cảnh sát Vĩnh Long lừa tình, lừa tiền: Giáng cấp...có hợp lý?

Ngày 1/3, thượng tá Lê Phước Tài, Trưởng Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xác nhận, trung úy Nguyễn Duy Tân, công tác tại Đội CSGT trật tự Công an huyện Long Hồ vừa bị kỷ luật bằng hình thức giáng 2 cấp từ trung úy xuống thượng sĩ do vi phạm phẩm chất đạo đức nghiêm trọng sau khi bị một phụ nữ tố cáo lừa tình và tiếp tục xem xét kỷ luật về mặt Đảng.



Tuy nhiên, chị N.N.V. (nhân viên kế toán của một cơ quan nhà nước, trú tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) - người tố cáo hành vi của trung úy Tân cho rằng hình thức xử lý kỷ luật như vậy chưa hợp lý và sẽ tiếp tục khiếu nại về vụ lừa tình, lừa tiền.

Chị V. trước đó đã gửi đơn tố cáo đến Công an huyện Long Hồ về việc trung úy Nguyễn Duy Tân từng thế chấp thẻ Đảng và thẻ ngành để mượn của chị 150 triệu đồng. Ngoài ra, chị V. cũng tố ông Tân từng chung sống như vợ chồng với chị (cả hai có 1 con chung nhưng hiện đã mất).

Theo lời chị V, chị quen biết Tân qua mạng xã hội và hai người chung sống như vợ chồng. Tuy nhiên, khi chị V. có thai 2 tháng, ông Tân đã kêu chị bỏ thai.

Do muốn giữ thai nên chị V. giấu Tân chuyện không đi phá thai. Tháng 7/2016, chị V. sinh một bé gái nặng 3,2 kg. Tuy nhiên, sau khi sinh được 2 ngày, phần vì sợ gia đình phát hiện, phần vì lo ảnh hưởng đến công việc của ông Tân nên chị V. đành bế con gửi ở một ngôi chùa tại TP.Cần Thơ. Gửi bé được 2 ngày, chị V. hay tin bé mất, thi hài cháu bé được đưa đến tỉnh Hậu Giang chôn cất.

Ngày 15/8/2019, trung úy Tân đưa cho chị V. một thẻ Đảng, một thẻ ngành rồi viết giấy mượn nợ 150 triệu đồng nhưng không trả và không cưới chị như đã hứa. Biết mình bị “lừa tình, lừa tiền”, chị V. làm đơn tố cáo Tân.

Công an huyện Long Hồ xác minh, sự thật đúng như chị V. tố cáo. Đến nay Tân đã trả cho chị V. số tiền trên.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nêu ý kiến, thời gian gần đây từ Trung ương xuống tới các cơ sở, các cấp các ngành đều có những chỉ thị kiên quyết siết chặt kỷ luật kỷ cương, xử lý nghiêm minh các cán bộ có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Bộ công an cũng kiên quyết sẽ ra cho ra khỏi ngành những cán bộ không đủ phẩm chất.

Bởi vậy, vụ việc trung úy công an Nguyễn Duy Tân “lừa tình, vay mượn tiền của phụ nữ không trả” là một sự việc thể hiện vi phạm nghiêm trọng về đạo đức lối sống và thể hiện phẩm chất của người cán bộ này. Việc kỷ luật giáng hai cấp hàm nhưng không cho ra khỏi ngành e rằng kỷ luật như vậy là chưa nghiêm minh, có phần nương tay.

Trong bối cảnh Chính phủ đang thực hiện chính sách giảm biên chế, giảm lượng cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương như giai đoạn hiện nay, những người vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm đạo đức, lối sống nên buộc thôi việc để nhường chỗ cho những người tốt có cơ hội cống hiến. Nếu những trường hợp vi phạm kỷ luật cho thấy người vi phạm không đủ phẩm chất, làm xấu uy tín của ngành công an cần phải loại ngũ, cho ra khỏi lực lượng công an nhân dân thì mới công bằng.

Luật sư Cường cho rằng, theo quy định của ngành công an, việc kết hôn phải có báo cáo với tổ chức, phải xem xét xác minh lý lịch của người sắp kết hôn. Tuy nhiên, trung úy Tân đã không báo cáo với đơn vị, lại chung sống như vợ chồng, sinh con với người phụ nữ này... đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức lối sống, vi phạm quy định của ngành công an.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Việc chung sống như vợ chồng, công khai nhưng không đăng ký kết hôn là vi phạm luật hôn nhân và gia đình, vi phạm kỷ luật đảng đối với đảng viên, vi phạm kỷ luật của ngành công an đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Bởi vậy, hành vi này cần phải có hình thức kỷ luật nghiêm minh.

Ngoài sự việc nêu trên cán bộ công an này còn vi phạm liên quan đến tiền bạc, tài chính, vay mượn tiền không trả. Đến khi chị V. có đơn tố cáo đến Thanh tra Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an huyện Long Hồ thì Tân trả tiền đã mượn cho chị V. Do vậy, Cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ hành vi này, làm rõ việc sử dụng số tiền này vào mục đích gì, vì sao lại không trả lại tiền cho người phụ nữ này trước đó.

“Cần xem xét đến quá trình rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của người đàn ông này. Nếu lối sống buông thả, bê tha, thường xuyên vi phạm kỷ luật, hành vi thể hiện sự suy thoái về đạo đức, lối sống, không đủ phẩm chất để phục vụ đảng và nhà nước, phục vụ nhân dân thì cần phải sớm làm thủ tục để loại ngũ, cho ra khỏi ngành đối với những người như vậy. Tránh trường hợp để xảy ra những vụ việc đáng tiếc như vụ việc của Tuấn “khỉ” thời gian vừa qua”, Luật sư Cường nêu ý kiến.