Trùm giang hồ Quân “Idol” dọa giết cả nhà một cán bộ công an

Công an tỉnh Quảng Trị mới đây cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố bị can Nguyễn Quốc Quân (Quân “Idol”, SN 1991, trú khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cùng nhiều đồng phạm về các tội đe dọa giết người, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nguyễn Quốc Quân khi bị bắt.

Theo kết luận điều tra, ngày 8/6/2023, sau khi biết tin anh T.V.T, cán bộ Công an thị trấn Hồ Xá ( huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), đang dò hỏi về việc làm ăn của mình, Nguyễn Quốc Quân dùng điện thoại di động gọi điện trực tiếp cho cán bộ này và đe dọa: "Tau là "Quân Khe Sanh" đây, giết cả nhà bây chơ, không biết súng nổ nhà bây ngày mô, con cái bây đi học liệu đó…".

Đáng chú ý, khi gọi điện thoại, Quân mở loa ngoài và dùng một điện thoại khác quay lại cuộc gọi điện thoại này.

Theo lời khai của Quân, lý do đối tượng này gọi điện đe dọa giết cả gia đình anh T là vì nghe Nguyễn Văn Mạnh (SN 2000, trú thôn Trường Trí, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, Quảng Trị, là người quen biết với anh T và Quân) nói về việc anh T và một cán bộ Công an khác hỏi dò thông tin về việc làm ăn của Quân.

Anh T.V.T biết Quân idol là đối tượng hình sự, có nhiều tiền án và hiện nay đang tập hợp nhiều đối tượng có nhân thân xấu để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cũng như thường hay đe dọa những người cản trở việc làm ăn của mình. Do lo sợ việc Quân idol sẽ thực hiện theo lời đe dọa và sẽ xâm phạm đến tính mạng của mình cũng như người thân, nên đã báo với cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra xác định vụ án hình sự đe dọa giết người do một mình Quân thực hiện, uy hiếp đến tính mạng, sức khỏe của bị hại.

Trước đó, tháng 8/2023, Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đơn tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi bắt, giữ người trái pháp luật do Nguyễn Quốc Quân, Hoàng Thái Mạnh, Nguyễn Phi Cường thực hiện vào ngày 17/8/2021 tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

Ngày 25/8/2023, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt giữ Quân Idol, Hoàng Thái Mạnh, Nguyễn Phi Cường. Khám xét nơi ở của 3 đối tượng này, Công an tỉnh Quảng Trị đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu liên quan đến nhiều tội danh khác nhau.

Sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Quân cùng đồng phạm để điều tra về tội bắt, giữ người trái pháp luật. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố thêm một số tội danh đối với Nguyễn Quốc Quân.