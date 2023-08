Chân dung trùm giang hồ Quân “Idol” vừa bị bắt

Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Quốc Quân (biệt danh Quân "Idol”, SN 1991, trú tại Khối 1, thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) và 2 đối tượng là Hoàng Thái Mạnh (SN 1992), Nguyễn Phi Cường (SN 1990), cùng trú tại huyện Hướng Hóa. Nguyễn Quốc Quân tự nhận là "trùm giang hồ" vùng tây Quảng Trị. Quân "Idol” thời gian gần đây, nổi lên là một tay giang hồ khét tiếng ở vùng tây Quảng Trị. Đối tượng này từng có tiền án tiền sự về tội "Trộm cắp tài sản"... Thời gian qua, Quân "Idol" thường tố giác, thách thức nhiều người, nhiều đơn vị làm ăn, kinh doanh trên địa bàn huyện Hướng Hóa và khu vực biên giới Việt - Lào. Trước khi bị tạm giữ, Quân "Idol" nổi tiếng qua các video “đòi nợ” trên facebook. Đáng chú ý, nội dung các video này thể hiện Quân cùng với nhiều đối tượng khác đi đòi nợ, chửi bới, thóa mạ, xúc phạm người khác; thách thức, to tiếng với cả lực lượng chức năng đến xử lý vụ việc. Cho thấy sự ngạo mạn, coi thường pháp luật, coi thường người khác của Quân "Idol" và đồng bọn. Quân mở nhiều cửa hàng cầm đồ, kinh doanh vàng bạc tại Hướng Hóa. Quân "Idol" nổi tiếng nhờ sự giàu có với hàng loạt tài sản kếch xù như nhà ở, khách sạn, nhà hàng, cơ sở cầm đồ, cho vay tiền trên đường Lê Duẩn, Phan Đình Phùng (thị trấn Khe Sanh); hàng loạt xe ôtô sang trọng, gắn biển số "vip": tứ quý, ngũ quý... Trong đó có 2 chiếc xe sang hiệu Mercedes và Porsche mang biển số siêu đẹp là 74A-199.99 và 74A-222.22. Tuy nhiên, Quân "Idol" cũng được biết đến với nhiều hoạt động làm ăn có dấu hiệu bất minh. Đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định, nhưng lại giàu lên nhanh chóng, có tài sản kếch xù, ăn chơi xa hoa. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhận được các đơn tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” do Nguyễn Quốc Quân, Hoàng Thái Mạnh và Nguyễn Phi Cường thực hiện vào ngày 17/8/2021 tại huyện Hướng Hóa. Quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được, xét thấy cần áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật, ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành “Giữ người trong trường hợp khẩn cấp” đối với Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Phi Cường và Hoàng Thái Mạnh. Thời điểm bị bắt, Quân đang ăn sáng tại một quán ăn trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận thị trấn Khe Sanh). Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu liên quan đến nhiều tội danh khác nhau, trong đó có 2 ô tô hạng sang mang biển số đẹp. Hiện, cả 3 đối tượng này đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ. Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo rộng rãi kết quả xử lý ban đầu nguồn tin về tội phạm nói trên và đề nghị quần chúng nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Phi Cường và Hoàng Thái Mạnh đến cơ quan chức năng theo địa chỉ Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, Km 2, Quốc lộ 9, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, số điện thoại 0694120243. >>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh sát khám xét nhà Tuấn "thần đèn", trùm giang hồ xứ Thanh

Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Quốc Quân (biệt danh Quân "Idol”, SN 1991, trú tại Khối 1, thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) và 2 đối tượng là Hoàng Thái Mạnh (SN 1992), Nguyễn Phi Cường (SN 1990), cùng trú tại huyện Hướng Hóa. Nguyễn Quốc Quân tự nhận là "trùm giang hồ" vùng tây Quảng Trị. Quân "Idol” thời gian gần đây, nổi lên là một tay giang hồ khét tiếng ở vùng tây Quảng Trị. Đối tượng này từng có tiền án tiền sự về tội "Trộm cắp tài sản"... Thời gian qua, Quân "Idol" thường tố giác, thách thức nhiều người, nhiều đơn vị làm ăn, kinh doanh trên địa bàn huyện Hướng Hóa và khu vực biên giới Việt - Lào. Trước khi bị tạm giữ, Quân "Idol" nổi tiếng qua các video “đòi nợ” trên facebook. Đáng chú ý, nội dung các video này thể hiện Quân cùng với nhiều đối tượng khác đi đòi nợ, chửi bới, thóa mạ, xúc phạm người khác; thách thức, to tiếng với cả lực lượng chức năng đến xử lý vụ việc. Cho thấy sự ngạo mạn, coi thường pháp luật, coi thường người khác của Quân "Idol" và đồng bọn. Quân mở nhiều cửa hàng cầm đồ, kinh doanh vàng bạc tại Hướng Hóa. Quân "Idol" nổi tiếng nhờ sự giàu có với hàng loạt tài sản kếch xù như nhà ở, khách sạn, nhà hàng, cơ sở cầm đồ, cho vay tiền trên đường Lê Duẩn, Phan Đình Phùng (thị trấn Khe Sanh); hàng loạt xe ôtô sang trọng, gắn biển số "vip": tứ quý, ngũ quý... Trong đó có 2 chiếc xe sang hiệu Mercedes và Porsche mang biển số siêu đẹp là 74A-199.99 và 74A-222.22. Tuy nhiên, Quân "Idol" cũng được biết đến với nhiều hoạt động làm ăn có dấu hiệu bất minh. Đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định, nhưng lại giàu lên nhanh chóng, có tài sản kếch xù, ăn chơi xa hoa. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhận được các đơn tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” do Nguyễn Quốc Quân, Hoàng Thái Mạnh và Nguyễn Phi Cường thực hiện vào ngày 17/8/2021 tại huyện Hướng Hóa. Quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được, xét thấy cần áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật, ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành “Giữ người trong trường hợp khẩn cấp” đối với Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Phi Cường và Hoàng Thái Mạnh. Thời điểm bị bắt, Quân đang ăn sáng tại một quán ăn trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận thị trấn Khe Sanh). Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu liên quan đến nhiều tội danh khác nhau, trong đó có 2 ô tô hạng sang mang biển số đẹp. Hiện, cả 3 đối tượng này đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ. Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo rộng rãi kết quả xử lý ban đầu nguồn tin về tội phạm nói trên và đề nghị quần chúng nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Phi Cường và Hoàng Thái Mạnh đến cơ quan chức năng theo địa chỉ Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, Km 2, Quốc lộ 9, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, số điện thoại 0694120243. >>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh sát khám xét nhà Tuấn "thần đèn", trùm giang hồ xứ Thanh