“Trùm” cướp tiệm vàng Đồng Nai sai “quân” đi vơ vét thế nào?

cướp tiệm vàng Thông Phương nằm đường Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 1, huyện Hóc Môn xảy ra vào ngày 15/11, công an TP HCM cho biết đang tạm giữ 3 nghi phạm gồm: Y ÉT AYŨN (còn gọi là Đức, 22 tuổi, trú tại quận 2, TP HCM), Đàm Văn Lực (còn gọi là Huy, 31 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn) và Nguyễn Văn Dũng (28 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "cướp tài sản". Tiệm vàng Thông Phương nơi xảy ra vụ cướp. (Ảnh: Vietnamnet)

Trong số 3 nghi phạm, Đức và Lực có vai trò trực tiếp thực hiện vụ cướp tiệm vàng, còn Dũng có vai trò đồng phạm khi cung cấp súng, xe gắn máy cho 2 đối tượng cướp.

Theo cơ quan công an, ngay khi nhận được thông tin vụ cướp tại tiệm vàng ở huyện Hóc Môn, Ban giám đốc công an TP HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, công an huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị tổ chức truy bắt các nghi phạm.

Ngày 19/11, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm Đức, đồng thời vận động gia đình Lực kêu gọi đối tượng này ra đầu thú. Đến ngày 22/11, nghi can Lực đã đến công an để đầu thú.

Tại đây, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai vụ việc có liên quan của đối tượng Dũng. Cụ thể, Dũng đã cung cấp súng, xe gắn máy cho Lực và Đức để thực hiện vụ cướp tiệm vàng.

Sau khi thực hiện vụ cướp trót lọt, Lực về Đồng Nai gặp Dũng để trả lại súng, xe gắn máy và đưa toàn bộ vàng cướp được. Sau đó, Dũng đã giữ lại 2 vòng vàng để tặng vợ, số còn lại đem đi bán.

Ngày 23/11, cơ quan công an đã bắt nghi can Dũng để điều tra vụ việc. Đồng thời, khám xét nơi ở của 3 đối tượng thu giữ nhiều tang vật có liên quan như: 2 khẩu súng kim loại, 2 khẩu súng bằng nhựa và kim loại, 6 thanh kiếm, 21 viên đạn các loại, 1 côn nhị khúc, 52 chiếc bông tai vàng cùng nhiều tang vật khác.

Hiện, vụ việc cướp tiệm vàng Thông Phương ở huyện Hóc Môn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.