Trùm cho vay nặng lãi Chúc "Nhị" bị khởi tố: Cái kết có giống Đường Nhuệ?

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Mai Anh (còn gọi là Chúc "Nhị", SN 1962, ở phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) về tội "Hủy hoại tài sản". Ngoài Chúc "Nhị", Công an TP Thái Bình đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý 2 con nuôi của bị can này là Đỗ Văn Hùng (29 tuổi) và Hoàng Long Bách (25 tuổi) về cùng tội danh.



Đêm 6/11, Chúc “Nhị” đã chỉ đạo hai con nuôi là Hùng, Bách đi khủng bố tinh thần một gia đình đang nợ tiền. Hai đối tượng này đã sử dụng sơn ném vào nhà anh N.Q.D, trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình làm hỏng 2 hộp sản phẩm yến sào.

Đáng chú ý, khi khám xét khẩn cấp nơi ở và xe của Chúc “Nhị”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình thu giữ một số vật dụng mà Lê Mai Anh cùng đồng phạm gây án.

Trước đó, cũng tại Thái Bình, từ vụ cố ý gây thương tích, trùm giang hồ Nguyễn Xuân Đường (“Đường Nhuệ”) cùng vợ và đám đàn em bị điều tra, khởi tố hàng loạt tội danh. Dư luận đặt câu hỏi: Liệu trùm cho vay nặng lãi Chúc “Nhị” có cái kết giống Đường “Nhuệ”?

Hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc khởi tố, bắt giam Chúc “Nhị” tiếp tục là một động thái tích cực của cơ quan điều tra khi đánh vào thành trì của các nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Đây chỉ là bước đầu của hoạt động điều tra, cơ quan điều tra sẽ mở rộng vụ án, có thể khởi tố thêm về nhiều tội danh khác và xử lý với nhiều đối tượng khác nếu có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo luật sư Cường, những năm gần đây, hoạt động tín dụng đen, cho vay với lãi suất cắt cổ nở rộ khắp cả nước, nhiều gia đình khuynh gia bại sản, tan vỡ hạnh phúc gia đình, mất nhà, mất đất chỉ vì vay của những đối tượng cho vay nặng lãi. Thậm chí, khi không trả được nợ, các đối tượng dùng mọi thủ đoạn, mánh khóe, bất chấp pháp luật để chèn ép, bắt người nợ tiền phải bàn giao nhà đất, tài sản, thậm chí xâm phạm đến tính mạng sức khỏe, lừa bịp để đẩy họ vào tù... Bởi vậy, thời gian qua rất nhiều địa phương đã có chỉ đạo là kiểm tra rà soát, bóc gỡ các băng nhóm hoạt động tín dụng đen để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Có một thực tế, việc các đối tượng đòi nợ theo kiểu ném chất bẩn, chất thải vào nhà con nợ để khủng bố tinh thần xảy ra không ít, tuy nhiên, việc xử lý các đối tượng này còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do nhiều địa phương chưa quyết liệt dẫn đến việc nhiều người dân luôn sống trong cảnh lo sợ, mất an toàn, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Một số ý kiến cho rằng, hành vi như vậy không thể xử lý được bằng chế tài hình sự. Tuy nhiên dưới góc độ pháp lý, luật sư Cường cho rằng, hành vi ném chất bẩn, chất thải vào nhà, tài sản của người khác dẫn đến tài sản bị hư hỏng, hủy hoại gây thiệt hại từ 2.000.000 đồng trở lên thì hoàn toàn có thể xử lý hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trường hợp khủng bố tinh thần, đe dọa uy hiếp để buộc nạn nhân phải giao tài sản, hành vi có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất vượt quá 20 lần mức cao nhất mà nhà nước quy định, nên đến 100 % một năm và thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trường hợp đối tượng đòi nợ mà bắt cóc con nợ hoặc người thân của họ để buộc phải trả nợ sẽ bị xử lý hình sự về tội bắt giữ người trái pháp luật hoặc bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trường hợp đánh người để đòi nợ thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cướp tài sản...

Bởi vậy, khi cơ quan bảo vệ pháp luật kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm này hoàn toàn có đủ cơ sở pháp lý để xử lý vụ án nêu trên.

Mở rộng điều tra làm rõ tất cả hành vi vi phạm pháp luật

Luật sư Cường cho rằng, đối với một số đối tượng có tiền án tiền sự, tạo lập băng nhóm để hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, những vụ việc ban đầu chỉ là khởi nguồn cho những chuyên án lớn. Cơ quan điều tra sẽ mở rộng điều tra làm rõ tất cả những hành vi vi phạm và những đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh tất cả các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Trong vụ án này, hành vi ném chất bẩn, chất thải vào lại nhà nạn nhân làm hủy hoại hoặc hư hỏng tài sản từ 2.000.000 đồng trở lên nên cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ.

Căn cứ theo quy định của điều luật trên, trường hợp cơ quan điều tra đã xác định được hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và kết quả định giá tài sản bị hư hỏng từ 2.000.000 đến dưới 50.000.000 đồng, các đối tượng vi phạm trong vụ án này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Trường hợp phạm tội được xác định là có tổ chức hoặc thiệt hại tài sản từ 50.000.000 đồng trở lên đến dưới 200 triệu đồng, các đối tượng vi phạm sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ hai năm đến 7 năm tù.

Ngoài tội danh nêu trên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Nếu mức lãi suất từ 100 % một năm trở lên và thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng trở lên thì các đối tượng cho vay sẽ bị xử lý hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 hình phạt có thể tới 3 năm tù.

Nếu nói rằng vụ án Đường Nhuệ như một phát súng bắn vào “thành trì” của những băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, vụ án này tiếp tục là những phát súng để làm sụp đổ hoạt động tín dụng đen, đòi nợ theo kiểu xã hội đen gây mất an ninh trật tự của các băng nhóm tội phạm ở địa phương này.

Việc triệt phá những băng nhóm đối tượng như thế này chứng tỏ sức mạnh của các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng như quyết tâm của các lãnh đạo, tổ chức đảng ở địa phương, nhằm giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, tạo niềm tin của người dân đối với các cấp chính quyền và tạo ra một môi trường trong sạch, lành mạnh để các hoạt động dân sự, kinh tế diễn ra theo đúng quy luật góp phần phát triển xã hội bình đẳng, công bằng và văn minh.

