“Trùm” bảo kê Nam mèo táo tợn, tinh vi thế nào?

Theo điều tra của cơ quan Công an, Nguyễn Văn Nam tên thường gọi Nam mèo (28 tuổi, trú thôn KonHraChót, phường Thống Nhất, TP Kon Tum) là đối tượng có lý lịch bất hảo với nhiều tiền án tiền sự đã nhiều lần vào tù ra tội.

Đầu năm 2019, Nam mèo mãn hạn tù. Trong thời gian này, Nam mèo và đàn em thường xuyên đến các nhà hàng, quán nhậu, quán karaoke… trên địa bàn TP Kon Tum nhũng nhiễu, dùng hung khí như súng, lựu đạn uy hiếp đòi "bảo kê".

Đặc biệt, cuối tháng 11/2019, Nam mèo dí súng vào đầu anh Đ.V.N cướp 50 triệu đồng rồi tẩu thoát. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nam mèo.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam tên thường gọi Nam mèo.

Sau khi Công an tỉnh Kon Tum phát lệnh truy nã đặc biệt, Nam mèo cùng vợ và đàn em trốn khỏi địa phương bằng ô tô, đi qua nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đối tượng Nguyễn Văn Nam rất manh động, dù lẩn trốn nhưng luôn mang theo súng, lựu đạn khiến quá trình vây bắt gặp nhiều khó khăn.

Nam mèo còn sử dụng nhiều chiêu trò để đối phó lực lượng Công an như di chuyển liên tục không dừng một chỗ quá 30 phút và sử dụng hơn 20 số điện thoại để liên lạc. Đáng chú ý, đang trong quá trình trốn truy nã nhưng Nam mèo vẫn điện thoại về một số địa điểm ở Kon Tum đe dọa đòi tiền bảo kê.

Khoảng 21h, ngày 8/1, Nam cùng đàn em đang trên đường trốn chạy từ tỉnh Long An về TP HCM thì bị lực lượng Công an tỉnh Long An phối hợp với lực lượng trinh sát Công an tỉnh Kon Tum tổ chức vây bắt thành công. Ngay trong đêm 9/1, các đối tượng được di lý về Công an tỉnh Kon Tum.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

