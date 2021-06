Trộm đột nhập cả trụ sở công an: Điểm mặt đạo chích “điếc không sợ súng“

Mất 2 xe máy ngay trong trụ sở công an phường: Tối 28/5, Tổ công tác Công an phường Hưng Định (TP Thuận An, Bình Dương) lấy xe đi tuần tra, kiểm soát địa bàn. Xong việc, mọi người quay trở về nghỉ ngơi và để xe máy trong sân trụ sở công an phường nhưng chưa khóa cổ. Một lúc sau, đến lượt tổ khác đi tuần tra thì phát hiện hai chiếc xe máy mang nhãn hiệu Yamaha Exciter ngoài sân bị mất trộm. (Ảnh minh họa) 2 tên trộm đột nhập trụ sở UBND TP.Bảo Lộc: Khuya 8/3, lợi dụng đêm tối, Vũ Văn Lực (39 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm) và Vương Văn Lập (61 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã leo qua hàng rào đột nhập trụ sở UBND TP.Bảo Lộc rồi dùng kềm bẻ khóa, cạy cửa đột nhập vào phòng làm việc của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP.Bảo Lộc trộm máy tính và máy in màu trị giá hàng chục triệu đồng. Cả hai bị bắt sau khoảng 17 giờ đồng hồ gây án. Trộm đột nhập trụ sở UBND huyện Phước Sơn: Sáng 21/10/2020, cán bộ UBND huyện Phước Sơn, Quảng Nam đến cơ quan làm việc thì phát hiện cửa bị cạy, phòng làm việc của Phòng kế toán, Phòng NN-PTNN, Văn phòng HĐND - UBND huyện Phước Sơn bị trộm đột nhập Ban đầu, cơ quan chức năng Quảng Nam xác định kẻ gian đã phá két sắt lấy đi hàng chục triệu đồng tiền mặt. May mắn là tài liệu và các tài sản khác không bị mất trộm. Đột nhập 12 phòng của UBND huyện Phúc Thọ: Rạng sáng 30/10/2020, lợi dụng đêm tối, trời mưa, Hoàng Trịnh Anh (SN 1982, trú tại TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc) đã đột nhập vào trụ sở Huyện ủy, UBND huyện Phúc Thọ để trộm cắp tài sản. Chỉ 4 ngày sau đó, Trịnh Anh bị Công an bắt giữ. Trịnh Anh khai nhận đã leo qua hàng rào bảo vệ của trụ sở cắt khóa cửa ngách tầng 1, cạy cửa, đột nhập 12 phòng của trụ sở huyện trộm cắp tài sản tổng giá trị trên 140 triệu đồng. Có tiền, Hoàng Trịnh Anh lại lao vào "cày game" và tiêu xài cá nhân. Một mình đột nhập gây 22 vụ trộm tại cơ quan, công sở: Ngày 28/7/2020, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã bắt giữ Đặng Hoàng Giang (SN 1994, trú huyện Ba Vì, Hà Nội) gây ra 22 vụ trộm. Giang khai nhận, trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2020 đã gây ra 22 vụ trộm cắp linh kiện điện tử, cây máy tính tại 12 trường học, bưu điện văn hóa xã khác nhau thuộc các huyện Ba Vì, Hoài Đức, thị xã Sơn Tây, quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên... với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt khoảng 300 triệu đồng. Đột nhập ủy ban xã trộm gần 50 triệu, bỏ lại quần tại hiện trường: Ngày 14/6/2020, Đỗ Văn Thắng (tên gọi khác là Đỗ Văn Hợp - SN 1963, trú Thạch Thất, Hà Nội) đã đột nhập vào UBND xã Phúc Hòa phá song sắt cửa sổ, cạy khóa 2 tủ đựng tài liệu, trộm cắp tài sản khoảng 44 triệu đồng. Sau khi trộm tài sản, Thắng chui ra ngoài cởi bỏ găng tay và quần dài vứt ở phía sau nhà trụ sở UBND xã. Chỉ chưa đầy 1 ngày xảy ra vụ trộm Thắng bị bắt giữ. Đột nhập vào trụ sở UBND xã trộm cắp hàng trăm triệu đồng: Ngày 17/10/2019, Bạch Văn Quang (SN 1990, ở Hà Nam) và Lê Văn Tuyến (SN 1994, ở Thanh Hóa) đã đột nhập vào UBND xã Tân Châu (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) phá khóa, cậy cửa sổ, đột nhập vào các phòng, ban để trộm cắp tiền. Sau khi lấy được tiền, các đối tượng đi bộ đến khu vực xã Đông Kết thì bị Công an bắt giữ. Số tiền các đối tượng trộm ở UBND xã Tân Châu vào khoảng 130 triệu đồng. Giả dạng đột nhập vào trụ sở công an để trộm tài sản: Ngày 25/7/2019, Trần Quang Huy ( ngụ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) mặc quân phục công an, đeo quân hàm, bảng tên đi vào trụ sở công an TP Đà Nẵng với mục đích ăn trộm tài sản. Đối tượng cầm cặp da và bộ hồ sơ đi lên tầng 4 để quan sát và thám thính. Tuy nhiên, một cán bộ thấy Huy có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã hỏi và giữ lại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ Huy đã lộ bộ mặt thật của mình và bị bắt giữ. >>> Xem thêm video: Cán bộ bắt tay với trộm phá két sắt lấy 400 triệu đồng. Nguồn: Pháp Luật TP HCM.

