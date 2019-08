Trộm đồ lót phụ nữ tử vong trong chuồng gà và sự thật bất ngờ

Gây án xong, chủ nhà dựng hiện trường giả, rồi trình báo công an. Tuy nhiên, khi lực lượng điều tra và các chuyên gia pháp y vào cuộc, vụ án lại rẽ theo hướng khác.

Nửa đêm bất tỉnh trong chuồng gà

Một tối, cả nhà ông Nguyễn Văn Bảy (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) đã chìm trong giấc ngủ. Trong màn đêm tĩnh lặng bỗng vọng lại tiếng động làm ông nghi có chuyện chẳng lành. Ông Bảy thức dậy và bật bóng điện phía sau nhà rồi quan sát nhưng không thấy bóng người. Nghĩ có chó mèo chạy phá nên ông Bảy vào nhà ngủ tiếp. Vào tới nhà, ông vừa tắt điện thì lại có tiếng động. Lần này ông nghe tiếng chân của ai đó và gà nhảy nháo nhác trong chuồng.

Nghĩ có kẻ trộm gà, ông hô cả nhà dậy. Bật điện trở lại, ông chạy vội ra chuồng gà. Ra tới nơi, ông thấy 1 người đàn ông đang nằm sấp bất động trong chuồng. Mọi người trong nhà phụ giúp ông Bảy kéo tên trộm qua thành chuồng được xây bằng gạch, cao khoảng 60cm. Ba, bốn người vất vả lắm mới đưa tên trộm ra khỏi nơi hôi hám. Kế đến, ông Bảy và mọi người lấy dây dù trói chặt tên trộm, phòng khi hắn tỉnh dậy sẽ tẩu thoát. Đồng thời, gia đình ông cũng gọi công an tới xử lý vụ việc.

Ngay sau đó, lực lượng công an có mặt. Các thành viên trong tổ chạy đến xem mặt mũi tên trộm gà. Tuy nhiên, hắn đã chết trong tình trạng cởi trần, bị trói tay chân rất chặt. Sau khi khám xét hiện trường, cơ quan công an kết luận: Nạn nhân đi bắt trộm gà và bị gia đình bắt được. Sau đó, hắn bị dùng điện tra tấn cho tới chết . Khi nạn nhân chết, để chạy tội nên gia chủ dựng hiện trường giả rồi trình báo công an. Cơ sở để đi đến kết luận này là trên cơ thể nạn nhân có những vết bầm đen, cháy da do điện giật. Đồng thời, có vết trói và xây xát.

Giải mã tội phạm từ tử thi qua "lăng kính" của chuyên gia pháp y - Hình minh họa

Thêm vào đó, một số người dân sống cạnh nhà ông Bảy cho biết: Tối đó có một chiếc xe máy chở 3 người chạy đến gần nhà ông Bảy. Mọi người nghi ngờ khả năng ông Bảy cùng những này đã dùng điện tra tấn nạn nhân cho tới chết. Dựa vào những cơ sở đó, ông Bảy và một số người khác bị bắt, đưa về đồn công an để phục vụ điều tra. Bị cho là đã giết người bằng điện, dựng hiện trường giả, gia đình ông Bảy rất bức xúc và gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Họ cho rằng mình vô tội.

Sau một thời gian điều tra, vụ án vẫn chưa tiến triển, buộc các cơ quan chức năng có thẩm quyền cao hơn phải vào cuộc. Bác sĩ Phạm Việt Hải, chuyên gia pháp y bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cũng đã có mặt để khám nghiệm tử thi. Khám xét lại hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng, cơ quan điều tra phát hiện ra một tình tiết mới: Có một ma trận điện được bố trí trong chuồng gà.

Tuy là một lão nông, vốn chân lấm tay bùn nhưng ông Bảy rất hiểu biết về điện. Theo nguyên lý đèn sáng thì không có điện, có điện thì đèn tắt, ông đã làm một cái bẫy để chống trộm trong chuồng gà. Vô tình, bẫy của ông đã giết chết người. Lý giải về cái bẫy này, ông Bảy mô tả: “Tôi treo một cái bóng điện phía sau nhà, ở gần chuồng gà. Trong chuồng, tôi giăng những sợi dây thép nhỏ (sợi của phanh xe đạp) thành những ô vuông, treo lưng chừng”.

“Cả bóng điện và hệ thống ma trận điện trong chuồng gà đều chung một công tắc. Nếu bật công tắc, đèn sáng thì ở chuồng gà không có điện. Ngược lại, ma trận dây thép ở chuồng gà có điện thì bóng đèn không sáng. Tôi làm cách này để chống trộm gà, nhưng hậu quả thật đau lòng”, ông Bảy khai thêm với lực lượng điều tra.

Không trộm gà mà trộm... nội y

Danh tính nạn nhân trong vụ án được cơ quan công an xác định là ông Nguyễn Văn Hùng (39 tuổi), Hiệu phó một trường trung học ở huyện Cái Nước. Trong công việc, ông Hùng được biết đến là một cán bộ cương nghị, nhưng ngoài đời lại là người khá hiền lành và kín tiếng. Là một giáo viên, giữ chức Hiệu phó nên ông được cấp một phòng riêng trong dãy nhà tập thể của trường.

Nếu đi đường vòng, dãy nhà tập thể này cách nhà ông Bảy một đoạn khá xa. Còn đi đường tắt phải lội qua nhiều cái ao lớn, nhỏ khác nhau thì khoảng cách lại rất gần. Trên các bờ ao, cỏ cây mọc um tùm, gia đình ông Bảy chưa bao giờ dùng con đường tắt này để đi lại.

Bác sĩ Hải cho biết, khi khám nghiệm tử thi cho thấy: “Nạn nhân cởi trần, mặc quần đùi. Điều đặc biệt là nạn nhân có 3 chiếc quần lót nữ mặc ở ngoài quần đùi. Điều đó khiến tổ điều tra rất ngạc nhiên. Điểm đáng chú ý là quần đùi của nạn nhân bị ướt hoàn toàn, trong khi 3 chiếc quần lót nữ khô hơn, đặc biệt, chân nạn nhân còn dính bùn. Những chi tiết này cho thấy, nạn nhân đã lội qua các ao, đi đường tắt để tới nhà ông Bảy”.

Cũng theo chuyên gia pháp y: “Theo phản ánh của gia đình ông Bảy, thời gian gần đây, mấy người con gái của ông và các gia đình lân cận thường mất đồ lót mà không biết vì sao. Ba chiếc quần lót trên người nạn nhân cũng được xác nhận là của các cô con gái nhà ông Bảy. Từ chi tiết này, tổ điều tra mở sang một hướng điều tra khác. Tiến hành khám xét phòng ở của nạn nhân, tổ điều tra phát hiện có nhiều gói nhỏ. Mở ra, có gói là tóc, có gói là lông của phụ nữ, gói còn lại là rất nhiều đồ lót nữ. Chúng tôi tính đến khả năng nạn nhân là một người có vấn đề về sinh lý”.

Khi được hỏi vì sao để biết ông Hùng trộm gà hay trộm đồ lót nữ? Bác sĩ Hải mô tả lại tình huống: “Theo nguyên lý hoạt động của ma trận điện thì có thể phân tích như sau: Khi đèn chưa sáng, nạn nhân đang ở sau nhà ông Bảy, ngay sào phơi quần áo, gần chuồng gà. Khi có tiếng động, ông Bảy bật điện, nạn nhân hoảng sợ và bỏ chạy. Tuy nhiên, chạy đi đâu, trong đầu nạn nhân xuất hiện câu hỏi ấy. Nếu chạy trở lại con đường trước đó vào thì sẽ bị phát hiện ngay”.

“Bởi lúc đó, ông Bảy cũng đi ra sau nhà kiểm tra, không còn cách nào khác, buộc ông Hùng phải chạy về phía chuồng gà, nơi có nhiều cây cối để ẩn nấp. Lúc này, trong chuồng gà chưa có điện nên không có vấn đề gì xảy ra. Vì ông Bảy đang bật đèn để kiểm tra chuồng gà nên không có điện (chuồng gà hoạt động theo nguyên tắc đèn sáng thì những sợi dây trong chuồng chưa có điện)”, bác sĩ Hải lý giải thêm.

Cũng theo chuyên gia này: “Về phần ông Bảy, sau khi kiểm tra không thấy gì, ông quay vào và tắt điện. Lúc này, điện ma trận trong chuồng gà đã được kết nối. Ngay lập tức, ông Hùng bị điện giật nên nhảy loạn xạ trong chuồng gà. Nghe tiếng động và gà bay nháo nhác, ông Bảy vội chạy trở ra và phát hiện nạn nhân nằm bất động trong chuồng gà. Điều này là hợp với lời khai của nghi can”.

Kết quả giám định pháp y cũng cho thấy, bề ngoài nạn nhân mặc 1 chiếc quần đùi ướt và 3 chiếc quần lót nữ. Chân có dính bùn, da ở lưng và bụng có xây xát. Nhiều chỗ có những vết bầm tím và vết trói của dây, trong khi đó, hai khuỷu tay bị xây xát. Bên trong thì xung huyết phủ tạng. Từ kết quả này và những cứ liệu thu thập được, cộng thêm lời khai của nghi can, tổ điều tra đi đến kết luận, nạn nhân chết là do điện giật trong chuồng gà của ông Bảy.

Điều này đã bác bỏ những cáo buộc rằng ông Bảy và một số người đã dùng điện tra tấn ông Hùng đến chết. Tuy nhiên, ông Bảy cũng không tránh khỏi liên đới về cái chết của vị Phó Hiệu trưởng khi dùng điện để bẫy trộm bắt gà. Vụ án này xảy ra cũng đã vài ba chục năm trước.

Tên các nhân vật đã được thay đổi.