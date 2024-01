Trời lạnh, sưởi than trong phòng kín- hiểm họa được cảnh báo trước

Ba người trong gia đình tử vong nghi do ngộ độc khí than: Chiều 28/1, UBND xã An Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết, sáng cùng ngày, anh Nguyễn Văn H. (trú xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) là người làm thuê cho gia đình anh Đ.V. N ở xã An Hà, không thấy gia đình anh N. dậy nên gọi cửa. Không thấy trả lời nên anh H đã gọi bà T là mẹ đẻ anh N. Sau đó, bà T mở cửa nhà, thì phát hiện anh Đ. V. N (SN 1984) và vợ là chị P. T. V (SN 1983) cùng con trai Đ. V. Đ (SN 2019) chết trên giường. Trong phòng ngủ rộng hơn 10 m2 kín cửa, các nạn nhân nằm trên giường, phía dưới nền có một chậu than hoa đã cháy hết. Bước đầu xác định có thể các nạn nhân đốt than để sưởi chống rét sau đó bị ngộ độc khí than. Hai vợ chồng tử vong nghi do đốt than sưởi ấm: Sáng 1/1/2023, một người thân đến nhà ông H.V.Q (56 tuổi, ngụ thôn Hữu Khánh, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), gọi mãi nhưng không thấy vợ chồng ông Q. ra mở cửa. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên người thân và người dân xung quanh đã tìm cách mở cửa vào bên trong thì phát hiện ông Q. cùng vợ là bà L.T.N (52 tuổi) đã tử vong trên giường trong phòng ngủ, bên cạnh giường có một chậu than củi đã tàn. Bước đầu, cơ quan công an nhận định nguyên nhân hai người này tử vong có thể là do đốt than sưởi ấm gây ngạt khí. (Ảnh minh họa) Một người đàn ông tử vong nghi do đốt lửa sưởi ấm: Khoảng 4h ngày 8/12/2022, người dân bất ngờ phát hiện một ngôi nhà số 19, ngách 36, ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội bốc cháy dữ dội. Tuy nhiên, khi phát hiện vụ việc, người dân đã không gọi Tổng đài 114 mà tự sử dụng nước dập tắt đám cháy. Hậu quả vụ cháy là ông Nguyễn Chí D. (sinh năm 1972 trú tại địa chỉ trên) đã tử vong. Bước đầu lực lượng chức năng xác định vụ cháy xảy ra do ông D. đốt lửa sưởi ấm. Cụ bà 98 tuổi tử vong do đốt lửa sưởi ấm: Tối 17/12/2022, do trời lạnh, cụ H.T.N. (98 tuổi, trú tại thôn 1 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đốt củi sưởi ấm. Do bất cẩn, ngọn lửa cháy lan ra cả nhà. Phát hiện vụ việc, hàng xóm nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng khống chế đám cháy, tuy nhiên cụ bà đã tử vong trong căn nhà cháy. Đốt than sưởi ấm, 2 người tử vong, 2 người phải nhập viện cấp cứu: Tối 3/2/2022, do thời tiết lạnh, nhiệt độ xuống thấp nên bà Tr.T.Ch., 66 tuổi cùng con gái là chị D.T.L., 40 tuổi và 2 cháu trai Đ.D.A., 12 tuổi, Đ.V.T., 9 tuổi cùng nằm ngủ trong phòng kín tại nhà bà Ch. ở thôn Điền, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Phòng ngủ này có đốt chậu than để sưởi ấm. Đến khoảng 9h30 sáng 4/2, người thân không thấy bà Ch. cùng con gái và 2 cháu nhỏ ra khỏi nhà nên đến kiểm tra thì phát hiện cả 4 người nằm bất tỉnh trong phòng có chậu than đã tàn, liền hô hoán hàng xóm đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bà Ch. cùng cháu T. đã tử vong. Còn chị L. và cháu A. bất tỉnh, được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Đến chiều 5/2, sức khỏe của chị L. và cháu A. đã ổn định. (Ảnh minh họa) Sưởi ấm bằng than củi, nữ sinh lớp 9 tử vong: Tối 10/1/2021, do thời tiết lạnh nên 2 em học sinh Trường THCS Lê Hóa là Trần H.P. (SN 2006) và Đinh T.T.H. (SN 2008) đều trú tại xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã dùng than củi để sưởi ấm trong phòng ngủ. Sau đó, 2 em đã bị ngộ độc khí và được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vì ngộ độc khí quá nặng, em P. đã không qua khỏi. Riêng em H. được chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu với tiên lượng xấu. Qua những sự việc kể trên, theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, các vụ ngộ độc khí than không phải hiếm do đặc điểm của khí CO là không màu, không mùi vị nên rất khó nhận biết, nhất là khi đang ngủ. Bác sĩ Nguyên nhấn mạnh, quá trình nhiễm độc khí xảy ra rất nhanh, khi bệnh nhân bắt đầu cảm thấy cơ thể bất thường gần như đã rơi vào tình trạng ngộ độc, khó nhận thức, không còn khả năng ứng phó để tự ra khỏi khu vực có khí độc rồi lịm dần. (Ảnh minh họa) Ngộ độc khí CO có thể gây nên những tổn thương não khó hồi phục nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Một số trường hợp ngộ độc nặng sẽ dẫn tới tử vong. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, khi thời tiết chuyển lạnh, thay vì sử dụng than, củi để sưởi ấm trong phòng, người dân có thể che chắn kỹ các phòng để giữ ấm, mặc quần áo phù hợp hoặc dùng đèn sưởi, quạt sưởi, điều hòa hai chiều. Bên cạnh đó, người dân cần uống đủ nước, đặc biệt là uống nước ấm, tăng cường ăn các thực phẩm dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Khi phát hiện người bị ngạt khí, cần nhanh chóng đưa nạn nhân rời khỏi phòng, ra ngoài không gian thoáng khí để kịp thời bổ sung oxy, đồng thời gọi cấp cứu hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: Vụ ngộ độc cá chép muối ủ chua, độc tố Botulinum là chất kịch độc.

Ba người trong gia đình tử vong nghi do ngộ độc khí than: Chiều 28/1, UBND xã An Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết, sáng cùng ngày, anh Nguyễn Văn H. (trú xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) là người làm thuê cho gia đình anh Đ.V. N ở xã An Hà, không thấy gia đình anh N. dậy nên gọi cửa. Không thấy trả lời nên anh H đã gọi bà T là mẹ đẻ anh N. Sau đó, bà T mở cửa nhà, thì phát hiện anh Đ. V. N (SN 1984) và vợ là chị P. T. V (SN 1983) cùng con trai Đ. V. Đ (SN 2019) chết trên giường. Trong phòng ngủ rộng hơn 10 m2 kín cửa, các nạn nhân nằm trên giường, phía dưới nền có một chậu than hoa đã cháy hết. Bước đầu xác định có thể các nạn nhân đốt than để sưởi chống rét sau đó bị ngộ độc khí than. Hai vợ chồng tử vong nghi do đốt than sưởi ấm: Sáng 1/1/2023, một người thân đến nhà ông H.V.Q (56 tuổi, ngụ thôn Hữu Khánh, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), gọi mãi nhưng không thấy vợ chồng ông Q. ra mở cửa. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên người thân và người dân xung quanh đã tìm cách mở cửa vào bên trong thì phát hiện ông Q. cùng vợ là bà L.T.N (52 tuổi) đã tử vong trên giường trong phòng ngủ, bên cạnh giường có một chậu than củi đã tàn. Bước đầu, cơ quan công an nhận định nguyên nhân hai người này tử vong có thể là do đốt than sưởi ấm gây ngạt khí. (Ảnh minh họa) Một người đàn ông tử vong nghi do đốt lửa sưởi ấm: Khoảng 4h ngày 8/12/2022, người dân bất ngờ phát hiện một ngôi nhà số 19, ngách 36, ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội bốc cháy dữ dội. Tuy nhiên, khi phát hiện vụ việc, người dân đã không gọi Tổng đài 114 mà tự sử dụng nước dập tắt đám cháy. Hậu quả vụ cháy là ông Nguyễn Chí D. (sinh năm 1972 trú tại địa chỉ trên) đã tử vong. Bước đầu lực lượng chức năng xác định vụ cháy xảy ra do ông D. đốt lửa sưởi ấm. Cụ bà 98 tuổi tử vong do đốt lửa sưởi ấm: Tối 17/12/2022, do trời lạnh, cụ H.T.N. (98 tuổi, trú tại thôn 1 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đốt củi sưởi ấm. Do bất cẩn, ngọn lửa cháy lan ra cả nhà. Phát hiện vụ việc, hàng xóm nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng khống chế đám cháy, tuy nhiên cụ bà đã tử vong trong căn nhà cháy. Đốt than sưởi ấm, 2 người tử vong, 2 người phải nhập viện cấp cứu: Tối 3/2/2022, do thời tiết lạnh, nhiệt độ xuống thấp nên bà Tr.T.Ch., 66 tuổi cùng con gái là chị D.T.L., 40 tuổi và 2 cháu trai Đ.D.A., 12 tuổi, Đ.V.T., 9 tuổi cùng nằm ngủ trong phòng kín tại nhà bà Ch. ở thôn Điền, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Phòng ngủ này có đốt chậu than để sưởi ấm. Đến khoảng 9h30 sáng 4/2, người thân không thấy bà Ch. cùng con gái và 2 cháu nhỏ ra khỏi nhà nên đến kiểm tra thì phát hiện cả 4 người nằm bất tỉnh trong phòng có chậu than đã tàn, liền hô hoán hàng xóm đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bà Ch. cùng cháu T. đã tử vong. Còn chị L. và cháu A. bất tỉnh, được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Đến chiều 5/2, sức khỏe của chị L. và cháu A. đã ổn định. (Ảnh minh họa) Sưởi ấm bằng than củi, nữ sinh lớp 9 tử vong: Tối 10/1/2021, do thời tiết lạnh nên 2 em học sinh Trường THCS Lê Hóa là Trần H.P. (SN 2006) và Đinh T.T.H. (SN 2008) đều trú tại xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã dùng than củi để sưởi ấm trong phòng ngủ. Sau đó, 2 em đã bị ngộ độc khí và được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vì ngộ độc khí quá nặng, em P. đã không qua khỏi. Riêng em H. được chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu với tiên lượng xấu. Qua những sự việc kể trên, theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, các vụ ngộ độc khí than không phải hiếm do đặc điểm của khí CO là không màu, không mùi vị nên rất khó nhận biết, nhất là khi đang ngủ. Bác sĩ Nguyên nhấn mạnh, quá trình nhiễm độc khí xảy ra rất nhanh, khi bệnh nhân bắt đầu cảm thấy cơ thể bất thường gần như đã rơi vào tình trạng ngộ độc, khó nhận thức, không còn khả năng ứng phó để tự ra khỏi khu vực có khí độc rồi lịm dần. (Ảnh minh họa) Ngộ độc khí CO có thể gây nên những tổn thương não khó hồi phục nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Một số trường hợp ngộ độc nặng sẽ dẫn tới tử vong. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, khi thời tiết chuyển lạnh, thay vì sử dụng than, củi để sưởi ấm trong phòng, người dân có thể che chắn kỹ các phòng để giữ ấm, mặc quần áo phù hợp hoặc dùng đèn sưởi, quạt sưởi, điều hòa hai chiều. Bên cạnh đó, người dân cần uống đủ nước, đặc biệt là uống nước ấm, tăng cường ăn các thực phẩm dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Khi phát hiện người bị ngạt khí, cần nhanh chóng đưa nạn nhân rời khỏi phòng, ra ngoài không gian thoáng khí để kịp thời bổ sung oxy, đồng thời gọi cấp cứu hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: Vụ ngộ độc cá chép muối ủ chua, độc tố Botulinum là chất kịch độc.