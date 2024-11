Triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp chó ở Thanh Hóa

Ngày 6/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thị xã Nghi Sơn vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gồm: Lê Văn Hợp, sinh năm 1986; Nguyễn Bá Thành, sinh năm 1984; Lê Văn Thành, sinh năm 1981; Nguyễn Bá Lực, sinh năm 1974 và Lê Văn Khánh, sinh năm 2000 đều ở xã Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn …

Các đối tượng cùng số chó trộm cắp.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Mặc dù đều đã có tiền án về tội trộm cắp chó, nhưng do nghiện ma túy nên Lê Văn Hợp, Nguyễn Văn Thành, Lê Bá Thành và Nguyễn Bá Lực vẫn tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, rủ nhau đi trộm cắp chó.

Để thực hiện hành vi của mình, các đối tượng này đã lợi dụng đêm tối, giả vờ làm những người đi đánh bắt cá, soi ếch, khi phát hiện chó chạy ngoài đường thì dùng kích điện hoặc thòng lọng để bắt trộm, sau đó đem bán cho Lê Văn Khánh.

Được biết, trung bình mỗi tối, bọn chúng trộm cắp được từ 5 - 7 con chó. Chỉ tính từ đầu tháng 10/2024 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã trộm cắp trên 100 con chó trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và huyện Nông Cống…

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.