Triệt phá ổ đánh bạc game bắn cá ở Nhà văn hóa thanh thiếu nhi

Ngày 15/9, công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt quả tang hàng chục người đang tham gia chơi game bắn cá thắng thua bằng tiền mặt tại khu vui chơi BiBi thuộc Nhà văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk.

Theo cơ quan điều tra, công an đã đưa 22 đối tượng về trụ sở để lập hồ sơ điều tra xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi Game bắn cá.

Trước đó, ngày 11/9, công an phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột nhận được nguồn tin báo của người dân về việc tụ điểm Game bắn cá tại số 03 Lê Duẩn, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột khu vui chơi BiBi (thuộc Nhà văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk) tổ chức đánh bạc.

Nhận được tin báo trên, cơ quan điều tra đã lên kế hoạch ập vào bắt quả tang 22 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi Game bắn cá.