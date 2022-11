Triệt phá đường dây mua bán trái phép hàng tấn vật liệu nổ

Ngày 24/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau thời gian xác lập chuyên án, tích cực điều tra, đơn vị đã triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ trên địa bàn.

Lượng lớn thuốc nổ được lực lượng chức năng phát hiện

Trước đó, ngày 17/11/2022, lực lượng cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam đã bắt quả tang Ninh Văn Hoạt (SN 1988, trú phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) và Hồ Văn Trà (SN 1997 trú Trà Don, Nam Trà My) đang vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ cho đối tượng Lê Tiến Dũng (SN 1979, trú thị trấn Khâm Đức). Được biết Ninh Văn Hoạt là nhân viên Công ty TNHH Thành Tâm tại Nam Trà My.

Khám xét nơi ở đối tượng Ngô Thị Phượng phát hiện số lượng thuốc nổ rất lớn

Tang vật thu được tại chỗ gồm 125kg thuốc nổ, 5.000 kíp điện, 1 xe ô tô, nhiều tang vật khác có liên quan. Tiếp tục khám xét nhà Lê Tiến Dũng, phát hiện thu giữ 725 kíp điện, 100kg thuốc nổ, 2 vỏ quả bom, 1 đầu thu camera.

Tại huyện Nam Trà My, công an khám xét khẩn cấp tại nhà của Nguyễn Xuân Lý (SN 1971 và vợ là Ngô Thị Phượng, SN 1973 trú Trà Dơn, Nam Trà My). Qua khám xét phát hiện, tạm giữ 250kg thuốc nổ, hơn 2.000 kíp điện, 431 viên đạn các loại, 3 hộp đạn chỉ, 1 súng tự chế, gần 180 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Số lượng đạn lớn được phát hiện

Điều tra mở rộng, công an tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà của Đặng Sỹ Kiều (SN 1974, trú phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) phát hiện thu giữ 500kg thuốc nổ. Kiều khai nhận đã cùng Vũ Xuân Thành (SN 1976, trú thị trấn Trà My huyện Bắc Trà My) mua số thuộc nổ trên của Ninh Văn Hoạt.

Công an Quảng Nam đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm Ninh Văn Hoạt, Hồ Văn Trà, Lê Tiến Dũng, Ngô Thị Phượng, Đặng Sỹ Kiều, Vũ Xuân Thành để mở rộng điều tra, đồng thời tổ chức truy tìm đối tượng Nguyễn Xuân Lý đang bỏ trốn.

Tổng số lượng tang vật tạm giữ gồm gần 1 tấn thuốc nổ, 7.781 kíp điện, 431 viên đạn, 1 súng tự chế và nhiều tang vật khác có liên quan. Ngoài ra các đối tượng còn khai nhận đã bán số lượng lớn thuốc nổ cho các đối tượng khác.

Đối tượng Ninh Văn Hoạt bị bắt

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng trên đều nằm trong đường dây chuyên mua bán tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ do Ninh Văn Hoạt cầm đầu. Các đối tượng tổ chức hoạt động với phương thức thủ đoạn rất tinh vi nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Hiện vụ việc được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rỏ.