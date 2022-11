Hiện trường sạt lở khu liên hợp TDTT Đông Giang, Quảng Nam

Dự án khu liên hợp thể dục thể thao huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam có tổng kinh phí đầu tư được phê duyệt 43 tỷ đồng, được chia thành 4 giai đoạn với các hạng mục công trình phức hợp. (Ảnh: CAND). Riêng dự án sân vận động (thuộc giai đoạn 2) được triển khai xây dựng trên diện tích 3,5ha, bao gồm các hạng mục công trình sân bóng đá chính, khán đài, mương thoát nước sân vận động... với mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Hiện giai đoạn 3 của dự án với các hạng mục liên quan vẫn chưa hoàn thành, một số được thi công dang dở nên chưa thể nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị tiếp nhận quản lý, sử dụng. (Ảnh: Báo Quảng Nam). Dù đang tiếp tục triển khai các dự án phụ trợ chuẩn bị hoàn thành, bàn giao cho đơn vị tiếp nhận quản lý nhưng hiện nhiều hạng mục của công trình đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây hư hỏng nặng nề. (Ảnh: VOV). Thông tin với báo chí, ông Avô Tô Phương - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng hư hại công trình sân vận động, ngoài yếu tố về địa chất, còn do các đợt mưa lớn kéo dài khiến đất bị nhão bùn, gây chảy tràn phía mặt sân. Trước đây, khi dự án bắt đầu xây dựng, một số vị trí thi công có độ dốc cao đã được san ủi theo thiết kế, địa phương cũng đã tính toán phương án xây dựng bờ kè bảo vệ. Tuy nhiên, do nguồn vốn ít nên chưa bố trí cho hạng mục xây kè kiên cố. (Ảnh: Báo Quảng Nam). Một đoạn bờ kè khu vực trồng cây, phía trước nhà thi đấu đa năng bị sạt lở, hư hỏng. (Ảnh: CAND). Đất, đá từ taluy dương phía sau nhà thi đấu đa năng tràn xuống bên dưới. (Ảnh: CAND). Trụ móng công trình bị xói lở. (Ảnh: Báo Quảng Nam). Vết nứt xuất hiện trên lan can nhà thi đấu. (Ảnh: Báo Quảng Nam). Một “hàm ếch” được lộ thiên sau các đợt mua lũ, sạt lở đất. (Ảnh: Báo Quảng Nam). Công trình nhà vệ sinh bị đất bùn vùi lấp, không thể sử dụng. (Ảnh: VOV). Nhiều hạng mục công trình bị hư hỏng nghiêm trọng. (Ảnh: VOV). Tình trạng sạt lở cũng xảy ra phía trên khu khán đài của sân vận động. (Ảnh: CAND). Bùn đất tràn lấp mặt sân bóng đá. (Ảnh: Báo Quảng Nam). Để khắc phục tình trạng sạt lở tại khu liên hợp thể thao huyện Đông Giang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - phát triển quỹ đất huyện Đông Giang đang tiến hành rà soát tổng thể tình trạng sạt lở; phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng xác định biện pháp khắc phục. Từ đó sẽ tham mưu UBND huyện xin kinh phí từ ngân sách cấp trên để khắc phục sạt lở. (Ảnh: Báo Quảng Nam).

