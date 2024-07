Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 150 tỷ đồng ở Nam Định

Ngày 9/7, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định vừa phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới 150 tỷ đồng. Các đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá gồm: Trần Văn Vinh (sinh năm 1995) và Đỗ Trung Quân (sinh năm 1996) cùng trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Trần Văn Vinh (trái) và Đỗ Trung Quân (phải) - 2 đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại tỉnh Nam Định.

Theo đó, vào đầu mùa giải Euro 2024, Vinh và Quân chung nhau cả trăm triệu đồng để mua tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent rồi chia cắt làm nhiều tài khoản đánh bạc lẻ (cấp Member) cho các đối tượng thường trú trong và ngoài tỉnh Nam Định tham gia cá độ các trận bóng đá.

Ngoài tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ, Trần Văn Vinh còn trực tiếp chơi cá độ. Để che giấu hành vi phạm tội và đối phó với lực lượng Công an, hai đối tượng cầm đầu chỉ lôi kéo và cấp tài khoản cá độ cho những người quen biết, có điều kiện kinh tế. Tính từ ngày 14/6 đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch cá độ bóng đá của các đối tượng là 150 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá.

Quá trình khám xét phòng trọ của Trần Văn Vinh tại huyện Giao Thủy, cơ quan công an còn phát hiện, thu giữ ma túy tổng hợp dạng ketamine. Qua test nhanh những người có mặt tại phòng trọ, có 3 đối tượng dương tính với ma túy. Phòng Cảnh sát hình sự,

Hiện vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá 150 tỷ đồng đang được Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, mở rộng.