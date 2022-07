TPHCM triển khai phòng ngừa quấy rối tình dục nơi công cộng

Theo đó, UBND TP HCM giao các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức thiết kế, xây dựng, cải tạo và vận hành các không gian công cộng, thực hiện lồng ghép vấn đề giới và phòng ngừa, ứng phó với quấy rối tình dục.

UBND TP HCM yêu cầu xây dựng xây dựng, cải tạo và vận hành các không gian công cộng, thực hiện lồng ghép vấn đề giới và phòng ngừa, ứng phó với quấy rối tình dục. Ảnh minh họa Trong đó, lập kế hoạch, bố trí nguồn kinh phí đế cải tạo, xây dựng và vận hành công trình hạ tầng công cộng, giao thông công cộng an toàn cho phụ nữ và trẻ em.



Cơ quan Thường trực Ban Vì sự Tiến bộ Phụ nữ và Bình đẳng giới TP HCM và tổ Chuyên viên giúp việc Ban có trách nhiệm hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị (khi có yêu cầu).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM, Sở Xây dựng TP HCM, Sở Giao thông Vận tải TP HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, Sở Tư Pháp TP HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, Sở Y tế TP HCM, Công an TP HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM được giao phân công 1 cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ về giới, am hiểu pháp luật tham gia Tổ nghiên cứu để xây dựng, tham mưu trình UBND TP ban hành “Quy trình phối hợp, can thiệp, hỗ trợ cho nạn nhân bị quấy rối tình dục ở nơi công cộng, bao gồm các phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TPHCM” để triển khai thí điểm.

Trước ngày 10/8/2022, các đơn vị gửi danh sách phân công cán bộ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM để tổng hợp và thực hiện thủ tục theo quy định.

Theo một khảo sát do Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội thực hiện vào tháng 10/2021 với 100 sinh viên: 75% những người được hỏi đã từng bị quấy rối, xâm hại, trong đó 58,3% thủ phạm là những người đàn ông xa lạ.

Những năm gần đây, khi mà chỉ cần chiếc điện thoại thông minh là đã có thể tiếp cận internet dễ dàng và nhanh chóng; phụ nữ, trẻ em gái và nhóm LGBT là những nhóm đối tượng đứng trước nguy cơ là nạn nhân của quấy rối trên môi trường mạng.

Thông tin đã được chia sẻ trong tọa đàm “Điều tớ không muốn” do Khoa Công tác Xã hội, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD - United Way Việt Nam tổ chức, nhằm truyền thông ngăn ngừa, ứng phó với tình trạng quấy rối tình dục trên môi trường mạng và nơi công cộng.

