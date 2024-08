TP HCM: 61 công trình chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Ngày 30/8, lãnh đạo UBND TP HCM vừa thống nhất nội dung điều chỉnh danh mục các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu cấp Thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) với 61 công trình, thuộc 6 nhóm lĩnh vực.

Theo đó, trong lĩnh vực văn hóa - xã hội có 21 công trình, gồm: Dự án Cung Văn hóa thiếu nhi TP HCM; Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật đa năng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; xây dựng mới Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng; sửa chữa, xây dựng 500 căn nhà tình thương cho hộ khó khăn.

Mô hình Nhà hát Giao hưởng - nhạc - vũ kịch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Lĩnh vực kinh tế có 6 công trình: Đề án thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM; Đề án huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2023-2030; chương trình phát triển các Trung tâm Logistic; chương trình phát triển hạ tầng Khu công nghiệp…

Lĩnh vực đô thị có 21 công trình: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, đây là cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển đô thị của Thành phố. Ngoài ra còn có chương trình phát triển nhà ở TPHCM; chương trình phát triển công viên cây xanh; công trình "Sông Sài Gòn - con sông của Thành phố tôi"…

Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ, đổi mới sáng tạo có 5 công trình: Nổi bật là công trình Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hạt nhân thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP HCM; Công trình Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo TP HCM; Đề án Kết nối các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại TP HCM, với các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ ở các địa phương trong vùng Đông Nam bộ; Đề án thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0…

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đối ngoại có 5 công trình: Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin - chuyển đổi số của ngành Công an TP HCM; đây là chương trình được kỳ vọng góp phần thay đổi phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, điều phối, triển khai lực lượng và tăng cường thông tin liên lạc, phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn TP HCM. Công trình xây dựng Công viên Hữu nghị quốc tế TP HCM…