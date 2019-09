Tổng giám đốc Công ty Alibaba sẽ bị xử lý thế nào về tội lừa đảo?

Tối ngày 18/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh, sinh năm 1989, Tổng giám đốc Công ty Alibaba (thường trú tại xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; tạm trú tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Dư luận quan tâm, với hành vi trên, Tổng giám đốc Công ty Alibaba sẽ bị xử lý thế nào theo quy định của pháp luật?