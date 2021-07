Tối ngày 13/7: Việt Nam có thêm 852 ca mắc mới COVID-19

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 13h đến 18h ngày 13/7 có 852 ca mắc mới COVID-19 (BN33649-34500):

+ 03 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh.

+ 849 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (546), Bình Dương (186), Long An (49), Đồng Tháp (19), Phú Yên (15), Hưng Yên (8 ), Hà Nội (6), Cần Thơ (5), An Giang (4), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Kiên Giang (3), Bắc Giang (1); trong đó 759 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

- Trong ngày 13/7, Việt Nam ghi nhận 2.301 ca mắc mới:

+ 05 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (4), Thanh Hóa (1).

+ 2.296 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1797), Bình Dương (186), Long An (130), Đồng Tháp (31), Bà Rịa - Vũng Tàu (27), Phú Yên (26), Vĩnh Long (23), Đồng Nai (12), Bến Tre (11), Hà Nội (8 ), Hưng Yên (8 ), Tây Ninh (5), Cần Thơ (5), An Giang (4), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Kiên Giang (3), Quảng Ngãi (2), Bình Thuận (2), Bắc Ninh (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Nghệ An (1), Lào Cai 1), Bình Phước (1), Thanh Hóa (1); trong đó 2.095 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18h ngày 13/7:

- Việt Nam có tổng cộng 32.555 ca bệnh COVID-19 ghi nhận trong nước và 1.945 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 30.985 ca, trong đó có 6.779 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 11 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình.

- Có 08 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Thừa Thiên - Huế, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Đắk Nông, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- 3 CA BỆNH (BN33708-BN33709, BN33714) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 20/6/2021, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.



Tình hình xét nghiệm, điều trị và tiêm chủng:

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.117.627 xét nghiệm cho 10.338.948 lượt người.

- Số ca đang điều trị âm tính với SARS-CoV-2 :

+ Lần 1: 307

+ Lần 2: 114

+ Lần 3: 81

- Tổng số ca tử vong trong ngày: 5 ca.

- Ngày 13/7 có thêm 222 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.553 ca.

- Tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.063.872 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó:

+ Số người đã được tiêm 1 mũi là 3.783.505 người.

+ Số người đã được tiêm đủ 2 mũi là: 280.367 người.