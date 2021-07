Tin nóng 13/7: Mất cơm cúng chồng, vợ sang chém chết hàng xóm

Mất cơm cúng chồng, vợ sang chém hàng xóm tử vong: Bực tức vì bị hàng xóm lấy mâm cơm cúng chồng, Lương Thị Hà (SN 1967, Văn Yên, Yên Bái) cầm dao sang chém anh Đ.N.X. (SN 1982, hàng xóm) bị thương. Sau khi bị Hà chém, anh X. không đi viện và tử vong. Ngày 13/7, Công an huyện Văn Yên cho biết đang điều tra, làm rõ. Cô gái chết lõa thể bên suối có 2 gia đình đến nhận dạng: Ngày 13/7, ông Trịnh Quang Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sau khi người dân phát hiện cô gái chết lõa thể ở suối Ea Nuôi đã có 2 gia đình đến nhận dạng người thân nhưng không đúng, hiện danh tính của cô gái này còn bí ẩn. Tạm giam 12 người liên quan đến cái chết của học sinh lớp 9: Ngày 13/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, tạm giam 12 người để điều tra về hành vi giết người liên quan đến cái chết của học sinh lớp 9. Danh tính nạn nhân là Y Thống Byă (học sinh lớp 9, SN 2007, trú tại buôn Sút M’grư, xã Cư Suê), vụ việc xảy ngày 29/6, tại xã Cư Suê, huyện Cư M’gar. Bắt hai đối tượng giả danh Cảnh sát hình sự cướp tài sản: Nguyễn Hùng Cường (SN 1995) và Nguyễn Minh Danh (SN 1994, cùng ngụ tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã giả cảnh sát hình sự yêu cầu người dân về phường làm việc, khi đến đoạn đường vắng thì cướp tài sản tẩu thoát. Ngày 13/7, Công an thị xã Tân Uyên cho biết đang bị tạm giữ hình sự 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ hành vi Cướp tài sản. Xông vào nhà xịt hơi cay vào 3 đứa trẻ để cướp điện thoại: Tối 12/7, con trai anh N.T.T. (chủ nhà trú tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM) cùng một số em nhỏ ngồi chơi game bằng điện thoại trong sân thì có 2 đối tượng đi xe gắn máy dừng lại trước nhà. Đối tượng ngồi sau xông vào xịt hơi cay, cướp 2 chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Hiện, Công an huyện Hóc Môn đang điều tra làm rõ. Nợ nần, nam thanh niên dựng chuyện bị cướp: Cần tiền trả nợ, Nguyễn Văn Sang (28 tuổi, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã dựng chuyện bị hai đối tượng chặn đường, khống chế cướp mất 13 triệu đồng cùng giấy tờ liên quan để lấy tiền của gia đình trả nợ. Quá trình điều tra, Công an xác định lời khai của Sang có nhiều mâu thuẫn. Sang thừa nhận đã vay một khoản tiền không có khả năng hoàn trả nên đã dựng lên câu chuyện trên. Trồng 117 cây cần sa trong vườn nhà: Ngày 13/7, Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn, lực lượng bất ngờ phát hiện hộ gia đình ông Phạm Văn Chương (SN 1974 ở xã Thạch Đồng) trồng 117 cây cần sa sắp đến ngày thu hoạch. Quá trình làm việc, ông Chương khai nhận mua hạt giống cần sa ở tỉnh Điện Biên mang về gieo trồng. Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy: Khoảng 9h30 ngày 13/7, tại khu vực Cầu Sú, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà phát hiện một thi thể. Quá trình khám nghiệm, Công an xác định nạn nhân là nam, cao khoảng 1m78, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, khuôn mặt biến dạng; nạn nhân trong độ tuổi khoảng 25 đến 30. Thời điểm tử vong từ 5-7 ngày trước ngày phát hiện. Nạn nhân mặc áo phông, quần đùi, để móng tay dài. >>>> Xem thêm video: 2 người phụ nữ bị sát hại ở chòi vịt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

