Toàn cảnh vụ sạt lở kè ở Quảng Ninh khiến 3 công nhân thiệt mạng

Khoảng 4h sáng ngày 12/8, tại khu dân cư thuộc tổ 8, khu 4 (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã xảy ra sự cố sạt lở kè, vùi lấp 4 người. Khu vực sạt lở bờ kè ở cạnh công trình xây dựng. nhà 8 tầng của gia đình ông Nguyễn Thành Sử (sinh năm 1948, trú tại tổ 8, khu 4, phường Bãi Cháy). Toàn bộ người bị nạn là công nhân xây dựng, sinh sống tạm thời trong lán dựng tạm ngay bên dưới chân kè. Thời điểm xảy ra sạt lở, trong lán có 6 người, 2 người kịp thời chạy thoát ra ngoài, 4 người đang ngủ bị đất đá vùi lấp, không kịp chạy thoát. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long đã có mặt kịp thời xử lý sự cố, tìm kiếm người bị nạn. Ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm các nạn nhân.Tại hiện trường ông Thành yêu cầu các lực lượng khẩn trương thực hiện tìm kiếm, cố gắng cứu người sống đưa đi cấp cứu và lo hậu sự cho người thiệt mạng; đồng thời di dời toàn bộ người dân sống ở khu vực phía trên kè đến nơi an toàn. Tại hiện trường, hàng chục mét khối đất đá, khối bê tông, vật liệu xây dựng đổ xuống làm sập ngôi nhà cấp 4 dưới chân kè. Đến khoảng 7h30 sáng cùng ngày,một thi thể đã được đưa ra khỏi đống đất đá. Đến 9h ngày 12/8, 4 nạn nhân đã được cứu hộ, đưa ra khỏi đống đất đá, trong đó chỉ có 1 người sống sót, 3 nạn nhân đã thiệt mạng. Bước đầu TP Hạ Long hỗ trợ mỗi người chết 10 triệu đồng, phường Bãi Cháy hỗ trợ 3 triệu đồng/người. Thành phố cũng chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với các nạn nhân. Đối với 3 hộ dân phía trên bờ kè, thành phố cũng đã di dời kịp thời để đảm bảo an toàn. >>> Mời độc giả xem thêm video Quảng Ninh: Nhanh chóng khắc phục hậu quả ngập lụt, sạt lở do mưa lớn. Nguồn: QTV

Khoảng 4h sáng ngày 12/8, tại khu dân cư thuộc tổ 8, khu 4 (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã xảy ra sự cố sạt lở kè, vùi lấp 4 người. Khu vực sạt lở bờ kè ở cạnh công trình xây dựng. nhà 8 tầng của gia đình ông Nguyễn Thành Sử (sinh năm 1948, trú tại tổ 8, khu 4, phường Bãi Cháy). Toàn bộ người bị nạn là công nhân xây dựng, sinh sống tạm thời trong lán dựng tạm ngay bên dưới chân kè. Thời điểm xảy ra sạt lở, trong lán có 6 người, 2 người kịp thời chạy thoát ra ngoài, 4 người đang ngủ bị đất đá vùi lấp, không kịp chạy thoát. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long đã có mặt kịp thời xử lý sự cố, tìm kiếm người bị nạn. Ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm các nạn nhân. Tại hiện trường ông Thành yêu cầu các lực lượng khẩn trương thực hiện tìm kiếm, cố gắng cứu người sống đưa đi cấp cứu và lo hậu sự cho người thiệt mạng; đồng thời di dời toàn bộ người dân sống ở khu vực phía trên kè đến nơi an toàn. Tại hiện trường, hàng chục mét khối đất đá, khối bê tông, vật liệu xây dựng đổ xuống làm sập ngôi nhà cấp 4 dưới chân kè. Đến khoảng 7h30 sáng cùng ngày,một thi thể đã được đưa ra khỏi đống đất đá. Đến 9h ngày 12/8, 4 nạn nhân đã được cứu hộ, đưa ra khỏi đống đất đá, trong đó chỉ có 1 người sống sót, 3 nạn nhân đã thiệt mạng. Bước đầu TP Hạ Long hỗ trợ mỗi người chết 10 triệu đồng, phường Bãi Cháy hỗ trợ 3 triệu đồng/người. Thành phố cũng chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với các nạn nhân. Đối với 3 hộ dân phía trên bờ kè, thành phố cũng đã di dời kịp thời để đảm bảo an toàn. >>> Mời độc giả xem thêm video Quảng Ninh: Nhanh chóng khắc phục hậu quả ngập lụt, sạt lở do mưa lớn. Nguồn: QTV