Toàn cảnh vụ cầm súng nhựa cướp ngân hàng Agribank tại Phú Thọ

Vào khoảng 10h30, ngày 31/5, tại điểm giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh huyện Thanh Ba, thuộc khu 10, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ cướp. Trước khi xảy ra vụ cướp ngân hàng Agribank Phú Thọ, camera nhà người dân khu vực trên đã quay lại cảnh đối tượng mặc áo mưa đi trên xe máy đã đi thăm dò quanh khu vực ngân hàng. Theo hình ảnh từ camera, đối tượng đi lòng vòng qua nhà nghỉ Hoa Hồng đối diện chi nhánh ngân hàng Agribank Thanh Hà. Toàn bộ diễn biến vụ cướp cũng được camera an ninh của Ngân hàng ghi lại. Theo đó, trong lúc nhân viên đang kiểm đếm tiền thì đột ngột xuất hiện 01 đối tượng lạ mặt, đầu đội mũ bảo hiểm có cằm. Tại đây đối tượng đã dùng dao bầu kề vào cổ một nhân viên nữ và quẳng túi xách về phía nhân viên nam. Đối tượng tiếp tục rút ra một vật nghi súng (sau này công an xác định là súng nhựa) để khống chế các nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa toàn bộ số tiền 527 triệu đồng đang được kiểm đếm vào túi xách. Sau đó, hắn tiếp tục khống chế nhân viên nữ, lấy túi xách chứa tiền và rời khỏi hiện trường. Ngay khi nghi phạm rời đi, nữ nhân viên đã điện báo lực lượng chức năng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng đến ngay hiện trường để tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và tiến hành truy xét đối tượng. Đặc biệt, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh đồng thời chỉ đạo các lực lượng tiến hành bao vây, phong tỏa tất cả các tuyến đường đối tượng có thể đi qua. Đến khoảng 23h30 ngày 1/6, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thành Nam (SN 1985 ở khu 5 xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) là thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng Agribank Phú Thọ. Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thành Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nam khai nhận do sa vào lô đề cờ bạc nên Nam đã dính vào nợ nần. Để có tiền trả nợ nên Nam đã nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng. Nam đã lên kế hoạch một cách rất tỷ mỷ như: mượn xe máy của người quen ở tỉnh xa, chuẩn bị găng tay, mũ bảo hiểm, súng nhựa, áo mưa và tính toán tuyến đường bỏ chạy. Đặc biệt đối tượng đã làm mờ biển số xe để tránh bị phát hiện. Theo lãnh đạo địa phương nơi Nam sinh sống cho biết, đối tượng cướp ngân hàng Agribank Phú Thọ không có tiền án, tiền sự, nhưng Nguyễn Thành Nam là người có công việc không ổn định, từng làm MC đám cưới, thường xuyên chơi bời lêu lổng. Nam có vợ và hai con nhỏ. "Đối tượng Nam rất khéo ăn nói, hát hay, hay đi dẫn chương trình đám cưới. Trước kia, Nam mở quán ăn, quán bia, nhưng được thời gian thì bỏ. Kinh tế nhà Nam thuộc diện khó khăn", lãnh đạo xã Trung Giáp thông tin. Vụ việc đang được điều tra làm rõ... Đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thành Nam khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà riêng, trên địa bàn huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ). Thời điểm bắt giữ Nam, lực lượng công an thu giữ hơn 400 triệu đồng trong tổng số tiền bị cướp. Đối tượng đã tiêu mất hơn 80 triệu đồng vào mục đích cá nhân.

