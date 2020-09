Tin nóng ngày 9/9: Bắt tạm giam con gái bạo hành dã man mẹ ruột

1. Bắt tạm giam người phụ nữ bạo hành mẹ ruột: Mới đây, Cơ quan CSĐT huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoa (SN 1964, quê Long An) về hành vi "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình", Hoa đã bạo hành dã man mẹ đẻ mình là bà Nguyễn Thị Đường (SN 1941, hiện đã mất). 2. Triệt phá đường dây đưa 16 người trốn sang Trung Quốc: Ngày 9/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa triệt phá đường dây đưa 16 người trốn sang Trung Quốc. trong số 16 người này, có 6 người do đối tượng Phạm Đình Thịnh, SN 1990, ở xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh là người tổ chức dẫn đường trốn sang Trung Quốc; 4 người do đối tượng Trần Văn An, quê ở tỉnh Thanh Hóa tổ chức dẫn đường trốn sang Trung Quốc trái phép và 6 người còn lại đã liên hệ với nhà xe để tìm đường trốn sang Trung Quốc. 3. Đấm gục công an rồi trốn truy nã, đối tượng có 5 tiền án đã bị bắt: Ngày 9/9, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ Nguyễn Văn Hải (tức Hải “bát giới”, SN 1982, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông) khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh. Hải là đối tượng bị truy nã về tội “Chống người thi hành công vụ” từ ngày 21/8. Đối tượng Nguyễn Văn Hải đã có 5 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 4. Khởi tố tài xế taxi dù đâm CSGT bị thương ở Bắc Giang: Ngày 9/9, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với tài xế Doãn Tuấn Anh (41 tuổi, trú tại đường Hồ Công Dự, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) về tội “Chống người thi hành công vụ”. Dũng đã làm 1 chiến sĩ CSGT bị rạn xương sườn. 5. Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa: Ngày 9/9, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Võ Ngọc Hòa, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Quá trình điều tra, xác định, trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND huyện Đồng Hòa (nay là thị xã Đông Hòa), tỉnh Phú Yên, ông Võ Ngọc Hòa có liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai tại địa phương. 6. Bác thông tin bắt cóc trẻ em ở Hà Nội: Ngày 9/9, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã lên tiếng bác thông tin về vụ việc bắt cóc trẻ em trên địa bàn xã Tô Hiệu. Trước đó, ngày 8/9, trên mạng xã hội xôn xao thông tin một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ở thôn An Duyên, xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội vào trưa cùng ngày. Thông tin này sau khi được chia sẻ đã gây hoang mang và lo lắng cho nhiều phụ huynh. >>> Xem thêm video: Vụ bạo hành mẹ ruột ở Long An: Vì không còn tài sản gì để lại. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

