Tin nóng ngày 6/2: Kích dục cho khách trong quán cắt tóc

Kích dục cho khách trong quán cắt tóc: Ngày 6/2, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa kiểm tra quán cắt tóc ở xã An Phước do N.T.H.T., làm chủ và phát hiện T. trực tiếp thực hiện hành vi kích dục cho khách. Tại thời điểm kiểm tra, quán cắt tóc này không dùng dao kéo, không có hoạt động cắt tóc mà trong phòng kín của tiệm hớt tóc này, T. đang có hành vi kích dục cho 1 khách nam với giá 120.000đ/lần. 9X cướp không thành, dùng dao đâm người: Trên đường đưa Nhan Quốc Thật (23 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM) về nhà, tới khu vực số 2 Cư xá Đô Thành, quận 3 ông L.V.A. (46 tuổi, ngụ quận 6) bị Thật khống chế, cướp tài sản. Cướp không thành, đối tượng dùng hung khí đâm nạn nhân nhưng không trúng, nên bỏ chạy. Hôm nay, Công an quận 3 cho biết đang tạm giữ Thật để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Bắt quả tang hai đối tượng trộm cắp két sắt có 700 triệu đồng: Nguyễn Huy Thông (SN 1989) và Phạm Phú Đông (SN 1989) sử dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng và cửa nhà một người dân ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên rồi đột nhập vào bên trong, trộm cắp két sắt có 700 triệu đồng. Trong lúc hai đối tượng đang khiêng két sắt lên xe máy để chuyển đến nơi khác bị công an bắt giữ. Hôm nay, Công an TP Tuy Hòa đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. (Thông ảnh trên, Đông ảnh dưới). 8 nữ và 14 nam hư hỏng tập thể mừng sinh nhật: Ngày 6/2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vừa kiểm tra hành chính nhà nghỉ Minh Đạt (xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú). Tại thời điểm kiểm tra, trong nhà nghỉ Minh Đạt có 22 người đang lưu trú gồm có: 8 nữ và 14 nam. Nhóm thanh thiếu niên này có hộ khẩu ở một số địa phương trong tỉnh Bình Phước và một số tỉnh miền Tây. Tiến hành test ma túy tất cả 22 người đều dương tính với ma túy các loại. Nữ công nhân công ty tử vong sau khi va chạm với xe container: Khoảng gần 3h ngày 6/2 tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, xe chở rác do lái xe Lê Văn Sơn điều khiển bất ngờ va chạm với xe container. Cú đâm mạnh khiến nữ công nhân bốc rác Hồ Thị Quyên (SN 1974, trú xóm 11, xã Quỳnh Lâm) tử vong tại chỗ. Lái xe Lê Văn Sơn bị thương nặng, được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Bắt trường gà do “Tài Bò” cầm đầu dịp cận Tết: Chiều 6/2, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã triệt xóa trường đá gà tại khu đất trống thuộc ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu. Tại hiện trường, Công an bắt giữ 11 đối tượng cùng tang vật gồm: 20.770.000 đồng, 6 con gà đá, 1 cân đồng hồ dùng để cân gà đá, 15 cuộn băng keo, 2 cặp cựa gà, 7 xe máy... Trường gà này do Trần Trọng Tài (tức “Tài Bò”, SN 1983) cầm đầu. Xử phạt người đăng tin chữa COVID-19 bằng chanh và khăn lạnh: Ngày 6/2, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với N.T.N. (32 tuổi, ở TP Hưng Yên) và D.T.L.A. (29 tuổi, ở thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) mỗi người 5 triệu đồng về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Theo đó, 2 người này đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân nội dung chữa COVID-19 bằng chanh và khăn lạnh gây hoang mang dư luận. >>> Xem thêm video: Bắt quả tang quán cà phê kích dục. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

