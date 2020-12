Tin nóng ngày 9/12: Bé gái chăn bò bị hiếp dâm trong căn nhà hoang

Bé gái chăn bò bị hiếp dâm trong căn nhà hoang: Chiều 7/12, trong lúc đi chăn bò, T. (11 tuổi) bị Y Côt Bdap (24 tuổi, ngụ xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cưỡng hiếp tại căn nhà hoang. Nghe tiếng nạn nhân kêu cứu, một số người dân đã đến hiện trường. Tuy nhiên, họ bị kẻ gây án cầm hung khí đe dọa. Ngày 9/12 Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can Y Côt Bdap để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi là Y Côt Bdap. Phát hiện một bộ xương người ở dưới sông: Sáng nay, người dân địa phương đi làm rẫy đã phát hiện một bộ xương người dưới bờ sông Nước Xa, đoạn chảy qua thôn 4, xã Trà Giáp giáp, huyện Bắc Trà My giáp với xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Bắc Trà My cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường và chờ cơ quan pháp y tỉnh Quảng Nam đến khám nghiệm. Hủy nổ thành công gần 4 tấn bom, đạn, vật liệu nổ: Hôm nay 9/12, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh cho biết, tại Thao trường bắn Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405, Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành hủy nổ thành công gần 4 tấn bom, đạn, vật liệu nổ thu gom trên địa bàn tỉnh vào tối 8/12. Hai nữ sinh mất tích ở Hà Nội được tìm thấy ở Lạng Sơn: Ngày 9/12, gia đình nữ sinh Nguyễn Thị Y. và Lê Thị X. (14 tuổi, ở xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, tối qua (8/12) gia đình đã tìm thấy các cháu ở Lạng Sơn và ra bến xe đón về nhà. Sau khi về nhà, sức khoẻ của các cháu không có gì bất thường. Hiện tại gia đình đang chờ các cháu ổn định tâm lý rồi mới hỏi nguyên nhân mất tích nhiều ngày qua. Đâm dải phân cách 2 thanh niên tử vong: Rạng sáng 9/12 tại ngã tư Minh Khai – Đại La thuộc địa bàn Hai Bà Trưng (Hà Nội). 2 thanh niên đều không đội mũ bảo hiểm chạy xe với tốc độ nhanh đã không kiểm soát được tốc độ đâm vào dải phân cách. Hậu quả khiến 2 thanh niên ngã xuống đường dẫn tới tử vong tại chỗ, tại hiện trường 2 nạn nhân nằm cạnh chiếc xe máy,chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Cháy hàng trăm mét vuông xưởng sản xuất đồ trang trí Noel: Sáng 9/12, đám cháy bùng phát dữ dội tại xưởng sản xuất đồ trang trí Noel (đường Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9, TP HCM). Nhiều người đang làm việc trong xưởng di dời các sản phẩm ra ngoài và dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Bên trong xưởng nguyên liệu đa phần là mút xốp và các vật dụng dễ cháy nên đám cháy lan rộng và tỏa khói đen kịt. May mắn không có thương vong về người. Bắt nghi phạm đâm chết người vì mâu thuẫn cá nhân: Ngày 28/11, Phạm Hoàng Hải Sơn (19 tuổi, ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đang ngồi uống cà phê cùng với một số người bạn tại 1 quán vỉa hè. Sau đó, Huỳnh Phát Minh (22 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) chạy xe máy chở Đặng Minh Tú đến gặp Sơn để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ Minh bị Sơn dùng dao đâm vào người khiến nạn nhân tử vong. Hôm nay, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Sơn để điều tra về hành vi Giết người. >>> Xem thêm video: Bắt giam bảo vệ trường học ở Bến Tre hiếp dâm bé gái 8 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Bé gái chăn bò bị hiếp dâm trong căn nhà hoang: Chiều 7/12, trong lúc đi chăn bò, T. (11 tuổi) bị Y Côt Bdap (24 tuổi, ngụ xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cưỡng hiếp tại căn nhà hoang. Nghe tiếng nạn nhân kêu cứu, một số người dân đã đến hiện trường. Tuy nhiên, họ bị kẻ gây án cầm hung khí đe dọa. Ngày 9/12 Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can Y Côt Bdap để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi là Y Côt Bdap. Phát hiện một bộ xương người ở dưới sông: Sáng nay, người dân địa phương đi làm rẫy đã phát hiện một bộ xương người dưới bờ sông Nước Xa, đoạn chảy qua thôn 4, xã Trà Giáp giáp, huyện Bắc Trà My giáp với xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Bắc Trà My cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường và chờ cơ quan pháp y tỉnh Quảng Nam đến khám nghiệm. Hủy nổ thành công gần 4 tấn bom, đạn, vật liệu nổ: Hôm nay 9/12, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh cho biết, tại Thao trường bắn Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405, Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành hủy nổ thành công gần 4 tấn bom, đạn, vật liệu nổ thu gom trên địa bàn tỉnh vào tối 8/12. Hai nữ sinh mất tích ở Hà Nội được tìm thấy ở Lạng Sơn: Ngày 9/12, gia đình nữ sinh Nguyễn Thị Y. và Lê Thị X. (14 tuổi, ở xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, tối qua (8/12) gia đình đã tìm thấy các cháu ở Lạng Sơn và ra bến xe đón về nhà. Sau khi về nhà, sức khoẻ của các cháu không có gì bất thường. Hiện tại gia đình đang chờ các cháu ổn định tâm lý rồi mới hỏi nguyên nhân mất tích nhiều ngày qua. Đâm dải phân cách 2 thanh niên tử vong: Rạng sáng 9/12 tại ngã tư Minh Khai – Đại La thuộc địa bàn Hai Bà Trưng (Hà Nội). 2 thanh niên đều không đội mũ bảo hiểm chạy xe với tốc độ nhanh đã không kiểm soát được tốc độ đâm vào dải phân cách. Hậu quả khiến 2 thanh niên ngã xuống đường dẫn tới tử vong tại chỗ, tại hiện trường 2 nạn nhân nằm cạnh chiếc xe máy,chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Cháy hàng trăm mét vuông xưởng sản xuất đồ trang trí Noel: Sáng 9/12, đám cháy bùng phát dữ dội tại xưởng sản xuất đồ trang trí Noel (đường Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9, TP HCM). Nhiều người đang làm việc trong xưởng di dời các sản phẩm ra ngoài và dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Bên trong xưởng nguyên liệu đa phần là mút xốp và các vật dụng dễ cháy nên đám cháy lan rộng và tỏa khói đen kịt. May mắn không có thương vong về người. Bắt nghi phạm đâm chết người vì mâu thuẫn cá nhân: Ngày 28/11, Phạm Hoàng Hải Sơn (19 tuổi, ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đang ngồi uống cà phê cùng với một số người bạn tại 1 quán vỉa hè. Sau đó, Huỳnh Phát Minh (22 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) chạy xe máy chở Đặng Minh Tú đến gặp Sơn để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ Minh bị Sơn dùng dao đâm vào người khiến nạn nhân tử vong. Hôm nay, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Sơn để điều tra về hành vi Giết người. >>> Xem thêm video: Bắt giam bảo vệ trường học ở Bến Tre hiếp dâm bé gái 8 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.