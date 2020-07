Tin nóng ngày 5/7: Đại tiệc bay lắc chia tay vào ngay đồn công an Thanh Hóa

1. Đại tiệc bay lắc chia tay vào ngay đồn công an Thanh Hóa: Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) bắt quả tang 12 nam, nữ tổ chức sử dụng ma tuý tại quán karaoke Phật Gia trên địa bàn xã Quảng Minh. Nhóm này liên hoan chia tay Văn Đình Hùng (SN 1990; ngụ phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn) để chuẩn bị cho chuyến đi làm ăn xa. Trước đó, Hùng thuê quán karaoke, nhờ nhân viên mua ma túy về chia vui. Hùng đang bị giam giữ tại đồn công an chờ điều tra, xét xử. 2. Xử lý công ty Việt Cường sản xuất hóa chất lậu: Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đang kiến nghị TP xử lý Công ty Cường Việt vì sản xuất hóa chất dù chưa được cấp phép liên quan đến vụ cháy kho hóa chất Đức Giang ngày 30/6. Giấy phép kinh doanh của cơ sở này chỉ cho phép kinh doanh hóa chất, nhưng cuối nhà xưởng có một lò hơi đang sử dụng. Sở TNMT nhận định Công ty Cường Việt có thể đang thực hiện các hoạt động sản xuất hóa chất trái phép tại đây. 3. Gần 16.000 thí sinh không được học cấp 3 công lập TPHCM: Sở GD- ĐT TP HCM đã báo cáo UBND TP.HCM về công tác chuẩn bị các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT công lập do Sở GD-ĐT công bố khoảng 66.500 học sinh. Như vậy, với số lượng thí sinh dự thi là 82.303 thì sẽ có gần 16.000 thí sinh không trúng tuyển. 4. Đề nghị truy tố lái xe không bằng lái, nồng độ cồn cao khiến 3 người tử vong: Tối 30/11/2019, sau khi uống nhiều bia rượu, Võ Duy Đô (33 tuổi, ở P.Hòa Hiệp Nam) lái xe bán tải đi trên quốc lộ 29, hướng Bắc - Nam. Đến phường Hòa Hiệp Nam (thị xã Đông Hòa), ôtô tông vào xe đạp điện, xe máy lưu thông trên đường khiến 4 người tử vong, 3 người khác trong một gia đình bị thương nặng. Đô không có bằng lái xe, nồng độ cồn sau khi gây tai nạn vượt mức cho phép là 0,75 miligam/lít khí thở. 5. Trai làng hỗn chiến, 1 người tử vong: Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến trong đêm khiến 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn xã Bình Tú, huyện Thăng Bình. Khoảng 22h ngày 4/7, khu vực này có 2 nhóm thanh niên địa phương đánh nhau. Hậu quả, anh Phan Tấn Tây (SN 1999, trú thôn Tú Ngọc B, xã Bình Tú) bị thương nặng được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Do vết thương quá nặng nên đến 23h37 ngày 4/7, anh Tây tử vong. 6. Lần theo điện thoại, phát hiện bố tử vong bất thường: Từ 12h ngày 4/7, gia đình không thể liên lạc được với ông Trịnh Minh Sơn (52 tuổi) nên con trai lần theo định vị điện thoại, phát hiện ông chết trên ôtô đỗ trước nhà 119 phố Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Gia đình kiểm tra cửa xe không khoá, tư trang không thấy phát hiện mất đồ. Công an quận Cầu Giấy đã tiếp nhận và khám nghiệm hiện trường vụ việc. 7. Bắt quả tang lão già 60 tuổi hiếp dâm bé gái 12 tuổi: Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) bắt khẩn cấp Lê Văn Danh (60 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) vì hành vi "hiếp dâm trẻ em". Danh ra đảo Phú Quốc thuê nhà trọ hành nghề bán đồ chơi trẻ em. Hắn dụ dỗ cho bé H.T.Q.N. (12 tuổi) thuê trọ gần nhà đồ chơi, rồi kéo bé lên giường. Trong lúc đang thực hiện hành vi hiếp dâm thì bị mẹ ruột của bé phát hiện tri hô gọi hàng xóm sang bắt quả tang.





1. Đại tiệc bay lắc chia tay vào ngay đồn công an Thanh Hóa: Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) bắt quả tang 12 nam, nữ tổ chức sử dụng ma tuý tại quán karaoke Phật Gia trên địa bàn xã Quảng Minh. Nhóm này liên hoan chia tay Văn Đình Hùng (SN 1990; ngụ phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn) để chuẩn bị cho chuyến đi làm ăn xa. Trước đó, Hùng thuê quán karaoke, nhờ nhân viên mua ma túy về chia vui. Hùng đang bị giam giữ tại đồn công an chờ điều tra, xét xử. 2. Xử lý công ty Việt Cường sản xuất hóa chất lậu: Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đang kiến nghị TP xử lý Công ty Cường Việt vì sản xuất hóa chất dù chưa được cấp phép liên quan đến vụ cháy kho hóa chất Đức Giang ngày 30/6. Giấy phép kinh doanh của cơ sở này chỉ cho phép kinh doanh hóa chất, nhưng cuối nhà xưởng có một lò hơi đang sử dụng. Sở TNMT nhận định Công ty Cường Việt có thể đang thực hiện các hoạt động sản xuất hóa chất trái phép tại đây. 3. Gần 16.000 thí sinh không được học cấp 3 công lập TPHCM: Sở GD- ĐT TP HCM đã báo cáo UBND TP.HCM về công tác chuẩn bị các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT công lập do Sở GD-ĐT công bố khoảng 66.500 học sinh. Như vậy, với số lượng thí sinh dự thi là 82.303 thì sẽ có gần 16.000 thí sinh không trúng tuyển. 4. Đề nghị truy tố lái xe không bằng lái, nồng độ cồn cao khiến 3 người tử vong: Tối 30/11/2019, sau khi uống nhiều bia rượu, Võ Duy Đô (33 tuổi, ở P.Hòa Hiệp Nam) lái xe bán tải đi trên quốc lộ 29, hướng Bắc - Nam. Đến phường Hòa Hiệp Nam (thị xã Đông Hòa), ôtô tông vào xe đạp điện, xe máy lưu thông trên đường khiến 4 người tử vong, 3 người khác trong một gia đình bị thương nặng. Đô không có bằng lái xe, nồng độ cồn sau khi gây tai nạn vượt mức cho phép là 0,75 miligam/lít khí thở. 5. Trai làng hỗn chiến, 1 người tử vong: Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến trong đêm khiến 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn xã Bình Tú, huyện Thăng Bình. Khoảng 22h ngày 4/7, khu vực này có 2 nhóm thanh niên địa phương đánh nhau. Hậu quả, anh Phan Tấn Tây (SN 1999, trú thôn Tú Ngọc B, xã Bình Tú) bị thương nặng được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Do vết thương quá nặng nên đến 23h37 ngày 4/7, anh Tây tử vong. 6. Lần theo điện thoại, phát hiện bố tử vong bất thường: Từ 12h ngày 4/7, gia đình không thể liên lạc được với ông Trịnh Minh Sơn (52 tuổi) nên con trai lần theo định vị điện thoại, phát hiện ông chết trên ôtô đỗ trước nhà 119 phố Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Gia đình kiểm tra cửa xe không khoá, tư trang không thấy phát hiện mất đồ. Công an quận Cầu Giấy đã tiếp nhận và khám nghiệm hiện trường vụ việc. 7. Bắt quả tang lão già 60 tuổi hiếp dâm bé gái 12 tuổi: Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) bắt khẩn cấp Lê Văn Danh (60 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) vì hành vi "hiếp dâm trẻ em". Danh ra đảo Phú Quốc thuê nhà trọ hành nghề bán đồ chơi trẻ em. Hắn dụ dỗ cho bé H.T.Q.N. (12 tuổi) thuê trọ gần nhà đồ chơi, rồi kéo bé lên giường. Trong lúc đang thực hiện hành vi hiếp dâm thì bị mẹ ruột của bé phát hiện tri hô gọi hàng xóm sang bắt quả tang.