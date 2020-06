Nghi MV ca nhạc Huấn Hoa Hồng quảng cáo game cờ bạc

Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, Go88 là công ty có trụ sở tại Philippine chuyên kinh doanh cờ bạc online. Theo quảng cáo của website có cùng tên, website này tự nhận mình là "game đánh bài đổi thưởng số 1 Việt Nam". Như vậy có thể hiểu đây là 1 hình thức đánh bạc thông qua game. Loại hình này ở Việt Nam đã cấm từ lâu.

Để thu hút người chơi, nhóm website này thường xuyên quảng cáo các thể loại đánh bài đổi thưởng như: Nổ hũ, Sâm, lốc, mậu binh, tiến lên 2 miền Nam Bắc… Ngoài ra,còn có cá độ bóng đá, Chuyên mục thể thao đặt cược chuyên nghiệp, có lịch thi đấu và tỉ lệ ăn thua của từng trò chơi, công tác so sánh đối chiếu cũng đơn giản hơn. Nếu muốn chơi thì người chơi phải nạp tiền vào tài khoản thông qua thẻ cào điện thoại. Được biết, trụ sở chính của Go88 được đặt tại Philipins, đồng thời chịu giám sát chặt chẽ của chính quyền nước sở tại trong mọi công tác hoạt động.

Hình ảnh về game cơ bạc online Go88 trên MV ca nhạc Muôn Kiếp Là Anh Em của Huấn Hoa Hồng.

Còn 789club hình thức đánh bài cũng giống Go88. 2 tựa game này trụ sở đều được đặt ở nước ngoài nhưng Go88, 789club đã được việt hóa hướng tới người chơi Việt Nam. Người tham gia đánh bạc có thể sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính để chơi. Khác với nhiều nước trên thế giới đối với Việt Nam là một quốc gia nghiên cấm đánh bạc dưới mọi hình thức. Nếu phát hiện đánh bạc sẽ bị xử phạt thật nặng.

Mới đây, Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng của Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc “Nổ hũ” 64.000 tỷ đồng do đối tượng Trương Ngọc Tú (SN 1983, HKTT tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. “Nổ hũ” là trò chơi điện tử mô phỏng những trò chơi truyền thống như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa...

Người chơi nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật. Để thu hút người chơi, các đối tượng đã đăng ký 4 đại lý của trò chơi “Nổ hũ” và tổ chức chạy quảng cáo, hướng dẫn những người đánh bạc các ứng dụng tham gia chơi trực tiếp trên máy điện thoại hoặc máy tính cá nhân.

Game cơ bạc online 789club cũng xuất hiện trong MV.

Cũng theo tìm hiểu của PV game Go88; 789club được các đối tượng đặt trụ sở chính ở nước ngoài bởi vì ở những nước đó họ mới cấp phép. Sau đó, các đối tượng sẽ về Việt Nam để mở các đại lý như game Nổ Hũ để hoạt động.

Dưới góc độ pháp luật, trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Văn phòng luật sư Kết Nối, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, thực tế đối với hành vi đặt trụ sở ở nước ngoài chỉ nhằm mục đích là không để cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, thu thập chứng cứ, tài liệu, hồ sơ liên quan đến vụ án.

Bởi lẽ máy chủ ở nước ngoài, muốn truy cập vào máy chủ lại phải đến tận nơi để kiểm tra, khám xét. Điều này là không thể với các cơ quan tư pháp của Việt Nam, khi thẩm quyền của họ chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn điều tra dựa trên các chứng cứ khác thu thập được, như tổng số tiền thu được, tài khoản giao dịch, cách thức giao dịch, mạng lưới những người quản lý, điều hành tại Việt Nam.

Với những tài liệu, hồ sơ, chứng cứ thu được các cơ quan tiến hành tố tụng của chúng ta vẫn đủ căn cứ để khởi tố hình sự về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam. Thực tế, rất nhiều vụ án như vậy đã bị phanh phui, đưa ra truy tố trước pháp luật với số lượng tiền rất lớn, đối tượng tham gia rất đông.

Luật sư Hùng cho rằng, trong công tác quản lý hành chính nhà nước về truyền thông, công nghệ thông tin cần kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép, lưu hành các game có nội dung đánh bạc của các tổ chức cá nhân tại Việt Nam. Cần có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vụ việc ngay từ khi mới phát hành các game.

