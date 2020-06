Tin nóng ngày 5/6: Chỉ 1 tuần hoạt động, tổ công tác 140 khiến tội phạm run sợ

1. Bắt giữ Trần Đại Thủy, Trưởng đài hoá thân hoàn vũ Thanh Bình: Trần Đại Thủy (SN 1977, trú tại TP Nam Định) bị bắt để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản, liên quan đến vụ ăn chặn tiền hỏa táng. Từ 11/2019, các đối tượng liên quan vụ án đã đe dọa các cơ sở dịch vụ tang lễ, yêu cầu khi nhận ca hỏa táng phải báo đến chúng. Mỗi ca, chúng thu 500.000 đồng của các cơ sở hỏa táng. Chúng đã chiếm đoạt 39 triệu đồng của 5 người. 2. Bắt tạm giam chuyên viên Cục Kiểm định Hải quan: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Chí Kiên (sinh năm 1984, sống tại Hà Nội), chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan (Tổng cục Hải quan) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. Việc bắt giam ông Kiên nằm trong kế hoạch điều tra mở rộng vụ án buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Trước đó, 3 cán bộ hải quan bị bắt do liên quan trong vụ án công ty Diệp Bảo Anh (TP Lào Cai) làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc với số lượng hơn 56.000 tấn. Thực tế, hàng hóa trên là tinh quặng sắt, không có nguồn gốc hợp pháp. Trị giá hàng hóa lên tới hơn 66 tỷ đồng. 3. Cán bộ CSGT Tân Sơn Nhất phủ nhận vòi tiền: Công an TPHCM cho biết, cán bộ CSGT tên M. phủ nhận việc vòi tiền người vi phạm, người vi phạm cũng không nhớ mặt CSGT trên. Theo đó, anh Thái Đăng Phú (23 tuổi, quê Hà Tĩnh, hiện tạm trú ở tỉnh Bình Dương) có đơn tố giác tội phạm và yêu cầu khởi tố gửi đến Thanh tra Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM, về việc một cán bộ CSGT đòi anh phải nộp 6,2 triệu đồng cho lỗi vi phạm 400.000 đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ. 4. Kỷ luật cách chức ông Đặng Anh Tuấn, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông: Vì ông Tuấn có hành vi vi phạm pháp luật, bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ kết án ngày 13/3/2020. Công an tỉnh Phú Thọ xác định, ông Tuấn có hành vi cố ý cản trở hoạt động của đoàn kiểm tra Bộ, để các cá nhân ngang nhiên vận hành game đánh bạc trực tuyến Rik.vip/Tip.Club với hàng chục triệu tài khoản đăng ký có doanh thu gần 10.000 tỷ đồng. 5. Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ học phí trường Y tới 70 triệu/năm:Trường ĐH Y Dược TPHCM công bố mức học phí năm học 2020 – 2021 với nhiều ngành học tăng gấp 4-5 lần so với năm 2019. Cao nhất là ngành Răng-Hàm-Mặt với học phí 70 triệu đồng/năm, ngành Y khoa 68 triệu đồng/năm, Kỹ thuật phục hình răng 55 triệu đồng/năm, Dược học 50 triệu đồng/năm. Dự kiến học phí mỗi năm tiếp theo sẽ tăng thêm 10%. Trong khi mức học phí hiện tại của trường chỉ 1,3 triệu đồng/tháng, tương đương 13 triệu đồng/năm. 6. Tổ công tác đặc biệt 140 bắt 10.000 viên ma túy trong tuần đầu thí điểm: Hoạt động tương đương mô hình tổ 141 của Công an Hà Nội, một tổ công tác đặc biệt 140 gồm 8 cán bộ chiến sĩ do Đội Cảnh sát giao thông - Cảnh sát Trật tự (CSGT, CSTT) chủ trì, thuộc các lực lượng: cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát ma tuý và công an phường. Vừa mới triển khai thí điểm nhưng tổ 140 của Công an Hà Nội đã xử lý nhiều vi phạm về ma túy, vũ khí giúp người dân an tâm khi ra đường. Đặc biệt, qua kiểm tra đôi nam nữ nghi vấn, tổ công tác 140 phát hiện vận chuyển hơn 1.000 viên thuốc lắc và một trong số họ đang bị cảnh sát truy nã. Tổ này còn kiểm soát chặt việc mang vũ khí, chất kích thích, ma túy, hàng lậu khi tham gia giao thông với 4 nghi phạm liên quan bị tạm giữ. 7. Hơn 200 cảnh sát và 50 chó nghiệp vụ truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự: Đây là tội phạm nguy hiểm, giết người cướp của, lại giỏi võ nên Phó giám đốc Công an Đà Nẵng cho phép lực lượng chức năng nổ súng tiêu diệt Triệu Quân Sự nếu cần thiết, không để tội phạm nguy hiểm có cơ hội phản kháng. Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lực lượng biên phòng và Công an Đà Nẵng đã huy động hơn 200 cán bộ chia ra bao vây theo thế gọng kìm. Hơn 50 chó nghiệp vụ cũng được đưa đến núi Hải Vân để giám biệt mùi hơi nhằm truy tìm kẻ mang tội giết người. 8. Nhắn tin tình dục với trai, hotgirl cùng người yêu tống tiền: Công an quận 1 (TP HCM) vừa phát ra thông báo nhận dạng và truy tìm hotgirl Võ Thị Thy Ngân vì có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản khi cùng bạn trai tống tiền “tình nhân” bằng tin nhắn tình dục. Cả hai đã lấy của người tình này tổng số 80 triệu đồng chia làm 2 lần. Hiện nay cả hai đã mất tích, cảnh sát đang truy tìm. >>> Mời độc giả xem thêm video : Hiểm nguy tiềm ẩn từ tội phạm truy nã - An ninh với cuộc sống

