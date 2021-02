Tin nóng ngày 5/2: Đấm sưng mặt bác sĩ khi bị nhắc đeo khẩu trang

Đấm sưng mặt bác sĩ khi bị nhắc đeo khẩu trang: Khi được bác sĩ nhắc đeo khẩu trang để phòng chống dịch, ông H.N. (42 tuổi; ngụ xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) không những không chấp hành mà còn lớn tiếng, đấm vào mặt bác sĩ. Sau khi bị đánh, bác sĩ T. bị thương tích vùng mặt bên trái, sưng nề, đau đầu, chóng mặt. Hôm nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đã báo cáo sự việc người bệnh hành hung tới cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tàng trữ hơn 2.000 viên thuốc lắc “thủ” theo súng K54: Ngày 5/2, Công an tỉnh Nam Định cho biết, vừa bắt quả tang Trần Minh Quyết (SN 1992, trú tại phường Lộc Hòa, TP Nam Định) tàng trữ hơn 2.000 viên thuốc lắc và một khẩu súng K54 cùng 4 viên đạn. Quyết khai nhận mua số thuốc lắc trên để sử dụng và bán kiếm lời. Được biết, Trần Minh Quyết đã có 3 tiền án về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Người đàn ông cố tình trốn khỏi nơi có ca mắc COVID-19: Ngày 5/2, UBND huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) cho biết ngày 4/2, Công an xã Đồng Lạc đã phát hiện ông Trần Bá T. (SN 1963, trú tại thôn Hảo Quan xã Đồng Lạc) đang có hành vi trốn khỏi khu vực phong tỏa cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 là xóm Quan Đình, thôn Hảo Quan. Đây là địa bàn có 1 ca mắc COVID-19. Cướp giật được 10 triệu đồng, đến thẳng quán chơi games: Ngày 4/2, Nguyễn Duy Tân (SN 2001, trú tại xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) khi đi đến khu vực Bãi hóa trường Ga Mậu A (thị trấn Mậu A), đối tượng phát hiện chị Hải đang đeo túi xách, Tân đã giật túi xách của chị này rồi bỏ chạy. Sau đó, Tân mở túi xách lấy 10 triệu đồng rồi điều khiển xe đến quán chơi games. Hôm nay, Công an huyện Văn Yên cho biết, vừa bắt giữ Tân để điều tra về hành vi cướp tài sản. Mâu thuẫn tại quán karaoke, nam thanh niên bị đâm tử vong: Khoảng 23h30 đêm 4/2 tại quán karaoke trên địa bàn huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), trong quá trình giao lưu, giữa Hồ Anh Nhân (SN 1998, trú huyện Hướng Hóa) và Hồ Ngọc Châu (SN 2000, trú thị trấn Lao Bảo) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Châu dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào ngực Nhân, khiến nạn nhân tử vong. Hôm nay, Công an huyện Hướng Hóa đang tạm giữ Nhân để điều tra về hành vi giết người. Gã trai 10X lập facebook giả gái để lừa nam giới độc thân: Lò Văn Tuấn (SN 2000 tạm trú TP Việt Trì, Phú Thọ) lập facebook giả làm con gái, kết bạn, nhận lời yêu với nam giới độc thân rồi gạ gẫm lừa anh L.V.K chiếm đoạt số tiền 5,5 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Hôm nay, Viện KSND tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Tuấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xe tải đâm gãy 2 cột điện, 3 người tử vong: Tối 4/2, tài xế Phạm Bá Huy chạy xe tải trên đường Trần Hưng Đạo (phường Long Sơn, TX. Thái Hòa, Nghệ An)va chạm với xe máy do Ngân Văn Tiến, 29 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, cầm lái chạy chiều ngược lại, chở theo Ngân Văn Anh, 31 tuổi. Xe tải sau đó đâm gãy 2 cột điện bêtông nằm cạnh đường. Cột điện đổ đè trúng xe máy của anh Tiến. Tài xế Huy và anh Tiến chết tại chỗ, nạn nhân Anh tử vong khi tới bệnh viện. >>> Xem thêm video: Bắt đối tượng tấn công cán bộ khi được nhắc nhở đeo khẩu trang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

