Quân đội Nga (RFAF) đã tạo được một bước đột phá khác trên hướng Kurakhove ở phía tây Donetsk, khi tiến vào làng Zelenivka, ở phía bắc tuyến phòng thủ sông Sukhi Yaly. Các nguồn tin của Ukraine cho rằng, lý do sức kháng cự của Quân đội Ukraine (AFU) ở khu vực này suy yếu, có thể là do AFU tại khu vực này không có đủ bộ binh. Kênh Deep State viết, vào ngày 15/12, ba xe chiến đấu bộ binh của Nga di chuyển từ làng Maksimovka, dọc sông Sukhi Yaly về hướng Zelenivka và không gặp phải sự đánh chặn lớn nào. Đoàn xe của RFAF tiến vào làng Zelenovka, đổ bộ khoảng 30 quân xuống đó. Deep State nhấn mạnh rằng, ngay ngày hôm sau, một xe tăng và ba xe chiến đấu bộ binh của RFAF đã di chuyển từ làng Maksimovka về hướng làng Konstantinople, và trên đường đi, họ đã đổ bộ một số nhóm bộ binh ở phía tây làng Zelenivka. Không có thông tin về việc xảy ra các trận đánh. Suy nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra của hành động đột phá của RFAF trong khu vực, Deep State cho rằng, việc RFAF chiếm được làng Zelenivka đã đưa họ đến gần tuyến đường cao tốc H15 tới Kurakhove hơn, dẫn đến RFAF có thể tận dụng đầu cầu này, để đe dọa bao vây một khu vực rộng lớn hơn. Điều đáng chú ý, đó là mối đe dọa của RFAF chiếm làng Zelenivka đã tồn tại trong vài tuần qua. Nhưng trong thời gian này, Bộ chỉ huy AFU tại khu vực không thể điều chuyển đủ số quân số đến đây; nhưng việc họ không hành động gấp đã đe dọa nghiêm trọng toàn bộ quân phòng thủ ở khu vực Kurakhove. Sau những hoạt động tác chiến thành công ở Uspenovka, Annovka, Konstantinople và Zelenivka, tức là khu vực phía nam thành phố Kurakhove, thì ở hướng sườn bắc, RFAF đã đạt được thành công, khi đang thiết lập một vòng vây giữa các làng Sontsivka và Starye Terny. Điều này đánh dấu bước tiến xa hơn của RFAF về phía tây hồ chứa Kurakhovskoye, đồng thời gia tăng áp lực đối với lực lượng đồn trú AFU ở khu vực Kurakhovsky. Hiện có thông tin cho rằng, giao tranh đang diễn ra trong làng Shevchenko, cách thành phố Kurakhove 14 km về hướng tây bắc (phân biệt làng Shevchenko ở phía tây Kurakhove và làng Shevchenko ở phía nam thành phố Pokrovsk, nơi đã RFAF kiểm soát). Như vậy, Cụm quân Trung tâm của RFAF đang tiến về phía bắc sông Volchya, tạo vòng vây với khu vực Kurakhove từ hướng sườn bắc. Trong khi Cụm Vostok của RFAF từ đầu cầu làng Zelenivka, đang tiến đến làng Ulakly, nằm ở phía nam sông Volchya, để hợp vây với Cụm quân Trung tâm. Trước đó, một quân nhân Ukraine đã kêu ca rằng "người Nga ở khu vực Kurakhove đang tạo ra hết vòng vây này đến vòng vây khác", điều này ngăn cản họ rút lui, đồng thời đánh thiệt hại lớn cho quân đồn trú Ukraine. Tuy nhiên, chỉ huy AFU đã ra lệnh không được rút lui. Trong khi đó, truyền thông Ukraine cho rằng, thời gian các đơn vị AFU ở khu vực Kurakhove đang đếm ngược, khi họ đang phải rời khỏi thành phố, rút lui “đến những vị trí thuận lợi hơn”. Ngược lại, truyền thông Nga cho rằng, tình hình của nhóm AFU bị bao vây ở khu vực Kurakhove, giống như một “cơn đau đớn” thực sự. Một ngày trước đó, kênh Military Summary của Nga cho biết, Cụm Vostok của RFAF đã tiếp cận làng Ulakly, qua đó thắt chặt hơn nữa thòng lọng quanh cổ lực lượng đồn trú Ukraine ở Kurakhove. Đồng thời, pháo binh của RFAF luôn “kiểm soát chặt chẽ” tuyến đường cao tốc H15 Kurakhove-Zaporozhye. Vì vậy, các đơn vị của Lữ đoàn đổ bộ đường không 79 của AFU ở nam Kurakhove, đảm nhiệm phòng thủ dọc tuyến sông Sukhi Yaly, vài ngày trước đã thành từng nhóm nhỏ cố gắng thoát ra khỏi vòng vây, nhưng cuối cùng lại rơi vào một vòng vây mới. Theo kênh Rybar, bầu không khí trong các đơn vị Ukraine tại đây đang theo kiểu, ai thoát ra được thì sống, ai không thể tiếp tục kháng cự thì ra đầu hàng. Hơn nữa, lực lượng quân Ukraine ở khu vực này, muốn ra hàng hiện chiếm đa số. Vậy ai phải chịu trách nhiệm về số phận của những người lính Ukraine trong vòng vây tại đây, khi quân đồn trú Ukraine đã bị tước đi khả năng thoát ra khỏi Kurakhove một cách an toàn? Các nhà phân tích quân sự Ukraine cách đây vài tuần cho biết, các đơn vị của Lữ đoàn 79 cần phải rút khỏi tuyến phòng thủ dọc sông Sukhi Yaly, nhưng chỉ huy ra lệnh phải tử thủ đến cùng. Theo đà tiến công của RFAF tại khu vực Kurakhove, có khả năng RFAF sẽ tràn ngập hoàn toàn thành phố Kurakhove và các khu vực xung quanh trước cuối năm nay. Rất có thể thảm kịch ở Ugledar lại lặp lại, khi hai cụm quân RFAF hợp vây ở phía bắc và phía nam cửa ngõ thành phố Kurakhove. (Nguồn ảnh: Liveuamap, Deep State, Ukrinform, TASS).

