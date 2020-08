Tin nóng ngày 5/8: Dí súng, ép người yêu cũ nối lại tình cảm

1. Dí súng, ép người yêu cũ nối lại tình cảm: TAND quận Hà Đông tuyên phạt Nguyễn Văn Trung lĩnh 3 năm về tội Đe dọa giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trung quan hệ tình cảm bất chính với chị Nhung, 43 tuổi. Khi người phụ nữ này đòi chia tay, Trung không đồng ý, nhiều lần de doạ bằng cách mang súng đến nhà dọa giết. Trước đó, Trung được tại ngoại vì tội trộm cắp tài sản, khi bị bắt, dẫn giải ra tòa, anh ta giật còng tay chạy trốn. 2. Cho vay nặng lãi thu 800 triệu đồng/ tháng: Ngày 4/8/2020, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Trần Trọng Hoàng và Đậu Xuân Hiếu về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Cơ quan điều tra xác định, từ năm đầu 2019 đến trước lúc bị bắt, hai người đã cho rất nhiều người dân vay tiền, với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính tính trong 1 tháng của các đối tượng là gần 800 triệu đồng. 3. Nhắc khách mở nhạc nhỏ bị đấm sưng mặt: Ngày 4/8, bà Oanh làm công việc tiếp viên trên xe buýt số 65 nhắc một hành khách nam mở nhỏ nhạc khi đang ở trên xe bus nên xảy ra cự cãi. Hành khách này khó chịu nên đã lao vào hành hung bà Oanh thâm tím vùng mắt. Khi xe dừng, cửa mở người này bỏ đi mất. 4. Phó trưởng khoa sản đầu độc để “giải thoát” cho cháu nội: Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình) đã đình chỉ công tác đối với nữ BS Chử Thị Mỹ Lệ, người vừa bị Công an TP Thái Bình bắt giữ vì phạm tội "Giết người". Bà Mỹ Lệ khai đã 2 lần đầu độc cháu nội mình bằng cách pha thuốc chuột vào sữa với mong muốn “giải thoát” cho cháu đỡ đau đớn từ bệnh bại não. Rất may, đến nay cháu bé đã qua khỏi cơn nguy kịch. 5. Quảng Trị "Cất vó" mẻ ma túy lớn: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Công an Lào “cất vó” thành công mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia với số lượng tang vật rất lớn. 5 đối tượng bị bắt giữ đều mang quốc tịch Lào, tang vật thu giữ tại hiện trường là 60 nghìn viên ma túy tổng hợp mang ký hiệu WY, một xe ô tô For Ranger và hơn 1 triệu tiền Kíp Lào... 6. Lộ diện lái xe buồn ngủ đè bẹp xe 4 chỗ ở Long Biên: Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” liên quan đến vụ tai nạn làm 3 người tử vong xảy ra trên địa bàn. Nam tài xế điều khiến xe container gây tai nạn là Lê Thế Tuyển (SN 1988, Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Tuyển khai, rạng sáng ngày 4/8, do buồn ngủ nên đã để xe container BKS 15C – 114.66 va chạm với ô tô con khiến 3 người tử vong. 7. Bắt chủ công ty mua bán găng tay giả: Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán găng tay y tế giả lớn do Thạch Thị Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị TTH, trụ sở tại quận Tân Bình cầm đầu. Hoa khai, mua găng tay y tế đã qua sử dụng và trôi nổi trên thị trường về sàng lọc, đóng gói, cho vào hộp nhãn hiệu nổi tiếng đưa đi tiêu thụ. 8. Phạt 25 năm tù 6 người đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam: TAND tỉnh Quảng Ninh tổ chức xét xử lưu động vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, tuyên phạt 25 năm tù với 6 thanh niên Quảng Ninh lập đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam. Người cao nhất chịu 6 năm tù, người ít nhất 2 năm. Quá trình đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị phát hiện, cả nhóm 6 thanh niên đã đến công an đầu thú. 9. Phạt 4 triệu vì không nhường đường xe ưu tiên: Đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1 tuyến Nội Bài - Lào Cai (Cục CSGT) phạt nam tài xế 37 tuổi ở Tam Dương (Vĩnh Phúc) 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng về hành vi không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Trưa 21/7, trên tuyến cao tốc này, dù xe ưu tiên đang trên đường làm nhiệm vụ liên tục còi, đèn và loa thông báo nhưng tài xế xe tải đi phía trước vẫn không nhường đường. >>> Mời bạn đọc xem thêm video: Ô tô "điên" lùi trúng nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ rồi bỏ chạy trên phố Hà Nội

